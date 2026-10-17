Trấn Thành và Hari Won gây chú ý vì một chi tiết ở Ai Cập

Mới đây, Hari Won chia sẻ loạt ảnh du lịch tại Ai Cập bên ông xã Trấn Thành, kèm dòng trạng thái hài hước: “Chúng tui đang ở đâu đây?”. Khoảnh khắc đời thường của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm, đặc biệt khi nhiều người nhận ra ngoại hình của Trấn Thành có phần khác lạ so với những hình ảnh trước đó.

Trước chuyến đi, Trấn Thành cũng thông báo hoàn thành lịch trình công việc dày đặc. Nam nghệ sĩ viết: “Bằng 1 cách thần kỳ nào đó mà 3 dự án lớn nhất trong năm của tôi lại hoàn tất phần ghi hình trong cùng 1 tuần. Xong hết nhiệm vụ nặng nhọc rồi, giờ em đưa bà xã đi xả hơi đây ạ. Bye Sài Gòn nha”.

Trấn Thành được nhận xét ngoại hình có phần thon gọn hơn.

Sau thời gian liên tục tham gia các dự án nghệ thuật, việc Trấn Thành dành thời gian đưa Hari Won đi du lịch được nhiều khán giả chú ý. Bên dưới bài đăng, một số người nhận xét gương mặt nam MC trông gọn gàng, đường nét rõ hơn thường ngày. Những bình luận như “Hai có chỉnh gì mặt không, sao ảnh mặt nhìn gọn góc cạnh vậy?” hay “Ảnh ghép hả Hai, sao anh Thành ốm vậy” cho thấy sự tò mò của người hâm mộ.

Một số khán giả lại cho rằng Trấn Thành trông thon gọn hơn trong ảnh, trong khi người khác hài hước nhận xét về góc chụp của cặp đôi. Tuy nhiên, đây đều là những nhận xét từ cộng đồng mạng.

Sau gần 10 năm kết hôn, Trấn Thành và Hari Won vẫn là một trong những cặp đôi được quan tâm của showbiz Việt. Cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, từ các chuyến du lịch đến hoạt động đời thường. Dù lịch trình công việc có nhiều khác biệt, vợ chồng nam đạo diễn vẫn dành thời gian đồng hành cùng nhau.

Trấn Thành và Hari Won.

Trong sự nghiệp điện ảnh, Trấn Thành ghi dấu ấn khi chuyển sang vai trò đạo diễn với Bố Già năm 2021, đạt doanh thu khoảng 427 tỷ đồng. Tiếp đó, Nhà Bà Nữ thu về khoảng 475 tỷ đồng, còn Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé trong nước. Đến năm 2025, Bộ Tứ Báo Thủ tiếp tục mang về khoảng 332 tỷ đồng.

Năm 2026, Trấn Thành tiếp tục có Thỏ Ơi!!, với doanh thu gần 450 tỷ đồng theo số liệu được công bố. Sau khi hoàn thành lịch ghi hình các dự án trong cùng một tuần, nam nghệ sĩ có khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào những kế hoạch tiếp theo. Dự án EM cũng được lên kế hoạch ra rạp dịp Tết Đinh Mùi 2027.

Về phía Hari Won, cô từng tham gia nhiều phim điện ảnh như Chàng Trai Năm Ấy, Ma Dai, Em Là Bà Nội Của Anh, Bệnh Viện Ma và Cua Lại Vợ Bầu. Trong đó, Em Là Bà Nội Của Anh đạt khoảng 102 tỷ đồng, còn Cua Lại Vợ Bầu thu về khoảng 191,8 tỷ đồng. Những năm gần đây, Hari Won chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực giải trí, âm nhạc và truyền hình.

Chuyến du lịch Ai Cập lần này cho thấy Trấn Thành và Hari Won đang tranh thủ tận hưởng thời gian riêng sau giai đoạn bận rộn. Trong khi người hâm mộ tò mò về ngoại hình mới của nam nghệ sĩ, những hình ảnh được chia sẻ cũng tiếp tục thu hút sự chú ý dành cho cuộc sống hôn nhân của cặp đôi.