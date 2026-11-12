Trấn Thành và Hari Won đồng loạt 'mắng' Trịnh Thăng Bình

Mới đây, đoạn clip ghi lại màn đối đáp giữa Trấn Thành, Hari Won và Trịnh Thăng Bình trên một chiếc ô tô bất ngờ được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong video, vợ chồng Trấn Thành liên tục trách móc Trịnh Thăng Bình vì đến muộn, khiến nhân vật chính không khỏi ngỡ ngàng.

Theo nội dung được chia sẻ, Trấn Thành và Hari Won đã rủ Trịnh Thăng Bình đi chơi nhân dịp sinh nhật Trịnh Thăng Bình. Tuy nhiên, vì đến trễ, nam ca sĩ vừa bước lên xe đã phải nghe những lời phàn nàn từ Trấn Thành và Hari Won. Trước màn “mắng hội đồng”, Trịnh Thăng Bình tỏ ra khá ấm ức và phân trần rằng hôm đó là sinh nhật mình nhưng chưa kịp nhận lời chúc nào đã bị trách móc liên tục.

Trấn Thành và Hari Won liên tục trách móc Trịnh Thăng Bình vì đến muộn.

Tuy nhiên, không khí trên xe nhanh chóng thay đổi khi Trấn Thành và Hari Won cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật dành tặng nam ca sĩ. Màn chuyển đổi từ trách móc sang chúc mừng khiến người xem nhận ra đây thực chất chỉ là cách trêu đùa đầy thân thiết của cả ba nghệ sĩ.

Trấn Thành và Trịnh Thăng Bình vốn có mối quan hệ bạn bè thân thiết trong showbiz. Cả hai từng nhiều lần gặp gỡ, tham gia các chương trình giải trí và có những khoảnh khắc tương tác thoải mái trước công chúng. Đặc biệt, Trịnh Thăng Bình từng nhờ Trấn Thành hướng dẫn thêm về diễn xuất khi chuẩn bị đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Ông Ngoại Tuổi 30 năm 2018. Đây cũng là một trong những chi tiết cho thấy sự gần gũi giữa hai nghệ sĩ ngoài công việc.

Trong khi đó, Hari Won cũng có mối quan hệ thân thiết với Trịnh Thăng Bình thông qua những lần gặp gỡ và hoạt động chung trong giới giải trí. Việc cả hai vợ chồng cùng trêu chọc nam ca sĩ trong dịp sinh nhật càng khiến đoạn clip mang màu sắc đời thường, gần gũi.

Trấn Thành và Trịnh Thăng Bình vốn có mối quan hệ bạn bè thân thiết trong showbiz.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Trấn Thành có hành trình hoạt động nổi bật với cả vai trò diễn viên lẫn đạo diễn. Anh từng tham gia Bệnh Viện Ma, Cua Lại Vợ Bầu, Trạng Quỳnh và đảm nhận vai trò đạo diễn trong các dự án gây chú ý như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai và Thỏ Ơi!!. Trong khi đó, Hari Won từng góp mặt trong Trùm Cỏ, Bệnh Viện Ma, Cua Lại Vợ Bầu và có cơ hội tham gia một dự án truyền hình Hàn Quốc.

Với Trịnh Thăng Bình, bên cạnh vai trò ca sĩ, anh từng thử sức với diễn xuất qua một số dự án truyền hình trước khi đảm nhận vai chính Sơn Huy trong Ông Ngoại Tuổi 30. Nam ca sĩ sau đó tiếp tục góp mặt trong Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp và Trái Tim Quái Vật.

Khoảnh khắc Trấn Thành và Hari Won cùng “mắng” Trịnh Thăng Bình vẫn tạo được sự chú ý nhờ sự tự nhiên, hài hước. Đoạn clip cũng gợi lại tình bạn giữa ba nghệ sĩ, trong đó những màn trêu chọc đôi khi trở thành kỷ niệm đáng nhớ được khán giả nhắc lại.