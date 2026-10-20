Trấn Thành và Hari Won đi khắp thế giới vẫn giữ một thói quen

Từ Việt Nam đến Hàn Quốc, Mỹ, Pháp rồi mới đây là Ai Cập, Trấn Thành và Hari Won vẫn duy trì một thói quen quen thuộc: trao nhau những nụ hôn và lưu lại khoảnh khắc tình cảm trong mỗi chuyến đi. Loạt hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cặp đôi không ngần ngại thể hiện sự gần gũi trước ống kính, dù ở khung cảnh đời thường hay những địa điểm du lịch nổi tiếng.

Tại Việt Nam, Trấn Thành và Hari Won từng ghi lại khoảnh khắc trao nhau nụ hôn giữa khung cảnh lãng mạn trên phố Hội An. Trong chuyến đi Hàn Quốc, cặp đôi tiếp tục thể hiện tình cảm khi tham quan một cửa hàng trưng bày đồ lưu niệm. Đến Mỹ và Pháp, cả hai cũng lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào giữa khung cảnh đường phố, với tháp Eiffel làm điểm nhấn. Gần đây nhất, trong chuyến du lịch Ai Cập, Trấn Thành và Hari Won tiếp tục gây chú ý với hình ảnh tình tứ bên những công trình kiến trúc cổ nổi tiếng.

Trấn Thành và Hari Won vẫn duy trì một thói quen quen thuộc.

Điểm khiến những hình ảnh này được chú ý không chỉ nằm ở địa điểm mà còn ở cách Trấn Thành và Hari Won thoải mái thể hiện tình cảm sau nhiều năm chung sống. Cặp đôi thường lưu lại khoảnh khắc gần gũi, tạo nên chuỗi kỷ niệm trải dài qua nhiều quốc gia.

Chuyến đi Ai Cập gần đây diễn ra sau khi Trấn Thành hoàn thành lịch trình ghi hình cho ba dự án lớn. Dù công việc bận rộn, nam nghệ sĩ vẫn dành thời gian cùng Hari Won khám phá những vùng đất mới, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên vợ sau những ngày làm việc liên tục.

Trấn Thành và Hari Won trong chuyến đi Ai Cập.

Cả hai kết hôn vào tháng 12/2016. Trong thời gian bên nhau, Trấn Thành và Hari Won nhiều lần chia sẻ những câu chuyện đời thường, từ cách quan tâm đối phương đến việc tôn trọng công việc và sở thích riêng. Những chuyến đi chung cũng trở thành dịp để cặp đôi tạm gác lịch trình bận rộn, dành thời gian cho cuộc sống cá nhân.

Về sự nghiệp, Trấn Thành tiếp tục hoạt động mạnh ở lĩnh vực điện ảnh trong năm 2026. Bộ phim Thỏ Ơi!! ra mắt dịp Tết đạt doanh thu khoảng 449,8 tỷ đồng. Anh còn tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình Minions và Quái vật và góp mặt trong dự án điện ảnh Hàn Quốc KAL: Thanh kiếm của Godumakhan. Trong khi đó, phim Em do Trấn Thành đạo diễn đã hoàn thiện ghi hình, dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2027.

Hari Won tiếp tục duy trì các hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, truyền hình và giải trí. Dù không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh rộng như chồng, cô vẫn đồng hành cùng Trấn Thành trong công việc và cuộc sống.

Từ những con phố ở Hàn Quốc, Mỹ, Pháp đến khung cảnh Ai Cập, chuỗi hình ảnh trao nhau nụ hôn đã trở thành điểm nhấn quen thuộc trong những chuyến du lịch của Trấn Thành và Hari Won. Trong lúc sự nghiệp của cả hai tiếp tục có những chuyển động mới, những khoảnh khắc đời thường này vẫn là điều khiến công chúng quan tâm.