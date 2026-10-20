Trấn Thành và Hari Won cưỡi lạc đà ở Ai Cập

Mới đây, Trấn Thành thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh cùng bà xã Hari Won trong chuyến du lịch Ai Cập. Trong khung cảnh sa mạc rộng lớn, phía sau là những kim tự tháp nổi tiếng, cặp đôi tạo dáng trên lưng hai con lạc đà, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ tại vùng đất được mệnh danh là cái nôi của nền văn minh cổ đại.

Đáng chú ý, bên cạnh những hình ảnh du lịch, nam MC còn khiến người hâm mộ bật cười bởi phần chú thích đậm chất hài hước. Trấn Thành viết: “Hình đang đẹp nha! Ko ai dc nói xấu Hai nha! Ko có cái kiểu mà tội con lạc đà quá! Hay nguyên cái xe tải trên lưng con lạc đà kìa! Cấm tuyệt đối!!!!”.

Trấn Thành và Hari Won cưỡi lạc đà giữa sa mạc Ai Cập. Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ còn hài hước nhắn nhủ mọi người hãy tưởng tượng theo hướng tích cực, đồng thời nhận mình là “Top 100” và gọi Hari Won là “vợ đẹp của anh ấy trên lạc đà yêu”. Cách viết dí dỏm, chủ động đón trước những lời trêu chọc về cân nặng của bản thân và bà xã cho thấy sự thoải mái của Trấn Thành khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với khán giả.

Không chỉ gây chú ý bởi khung cảnh đặc biệt, loạt ảnh còn tiếp tục cho thấy sở thích du lịch của vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng nhau khám phá những vùng đất mới, từ trải nghiệm ẩm thực đến tham quan các địa danh nổi tiếng.

Trước đó, Hari Won từng bày tỏ mong muốn được cùng chồng đi khám phá nhiều nơi trên thế giới. Mỗi khi có thời gian trống sau những lịch trình công việc bận rộn, Trấn Thành thường tranh thủ sắp xếp những chuyến đi cùng bà xã. Với cặp đôi, du lịch không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để cả hai tận hưởng thời gian bên nhau sau những ngày làm việc liên tục.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won thường tranh thủ thời gian rảnh để cùng nhau khám phá những vùng đất mới. Ảnh: FBNV

Thực tế, việc cùng nhau đi du lịch và khám phá ẩm thực đã được nhắc đến như một trong những sở thích chung của hai vợ chồng. Trong các chia sẻ trước đây về cuộc sống hôn nhân, Trấn Thành từng cho biết cả hai có nhiều điểm tương đồng, đồng thời tôn trọng không gian và công việc riêng của đối phương. Những chuyến đi vì thế trở thành một cách để cặp đôi duy trì sự kết nối giữa lịch trình nghệ thuật bận rộn.

Trấn Thành và Hari Won bén duyên sau khi cùng tham gia bộ phim Bệnh viện ma. Sau thời gian hẹn hò, cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2016. Tính đến năm 2026, cặp đôi đã có khoảng 10 năm gắn bó trong hôn nhân, thường xuyên dành cho nhau những lời nhắn nhủ tình cảm trên mạng xã hội.

Trong khi Trấn Thành hoạt động nổi bật ở vai trò MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim, Hari Won tiếp tục theo đuổi các hoạt động nghệ thuật, dẫn chương trình và tham gia những dự án giải trí. Dù lịch trình riêng khá bận rộn, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ.

Từ những bức ảnh đời thường đến chuyến đi khám phá Ai Cập lần này, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, cách nam nghệ sĩ tự trêu mình và bảo vệ bà xã bằng giọng điệu hài hước khiến loạt ảnh không chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc check-in du lịch mà còn mang màu sắc vui nhộn quen thuộc của cặp đôi.