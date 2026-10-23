Trấn Thành và Hari Won bất ngờ đến Thổ Nhĩ Kỳ

Mới đây, Trấn Thành đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch cùng Hari Won trên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái: “Hai và bà chủ đã di chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ xinh đẹp rồi nha. Nơi đây thật lãng mạn”. Bài đăng gồm 21 bức ảnh, ghi lại những khoảnh khắc của hai vợ chồng giữa đường phố, kiến trúc cổ kính, tuyến tàu điện và các quán cà phê đặc trưng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo số liệu tại thời điểm ghi nhận, bài đăng của Trấn Thành nhận khoảng 41.000 lượt cảm xúc, 566 bình luận và 31 lượt chia sẻ. Phần bình luận có nhiều lời nhắn thể hiện sự quan tâm đến chuyến đi của cặp đôi. Một khán giả hào hứng viết: “Hai đi dữ quá Hai ơi, tới mùa Hai xả hình thư giãn rồi”, trong khi người khác mong chờ loạt ảnh khinh khí cầu của hai vợ chồng.

Trấn Thành và Hari Won chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ.

Cách Trấn Thành gọi Hari Won là “bà chủ” cũng thu hút sự chú ý. Sau gần 10 năm kết hôn, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, tương tác hài hước trên mạng xã hội. Loạt ảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giúp Trấn Thành và Hari Won trở thành tâm điểm chú ý, nhất là khi chuyến đi diễn ra sau quãng thời gian cả hai bận rộn với công việc.

Trước đó, Trấn Thành đưa Hari Won đến Ai Cập nghỉ dưỡng sau khi hoàn thành lịch ghi hình cho các chương trình truyền hình và dự án phim EM. Tại đây, hai người tham quan quần thể kim tự tháp Giza, khám phá sa mạc Sahara và ghé quán cà phê Farsha nhìn ra biển Đỏ. Trấn Thành còn chia sẻ những bức ảnh ăn sáng cùng vợ với khung cảnh kim tự tháp phía sau, đồng thời ghi lại nhiều khoảnh khắc tình cảm trong chuyến đi.

Trấn Thành và Hari Won chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi Ai Cập.

Trấn Thành và Hari Won kết hôn vào ngày 25/12/2016. Sau nhiều năm chung sống, cả hai vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật riêng và dành thời gian cho nhau khi lịch trình cho phép. Trấn Thành tiếp tục đảm nhận nhiều vai trò như MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất, trong khi Hari Won hoạt động ở lĩnh vực ca hát, dẫn chương trình và giải trí.

Trong điện ảnh, Trấn Thành ghi dấu ấn với loạt phim đạt doanh thu cao tại phòng vé Việt Nam. Bố Già thu khoảng 427 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ đạt khoảng 475 tỷ đồng, Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng và Bộ Tứ Báo Thủ thu khoảng 332 tỷ đồng. Đến năm 2026, Thỏ Ơi!! tiếp tục mang về gần 450 tỷ đồng.

Vợ chồng Trấn Thành và Hari Won.

Năm 2026, Trấn Thành còn tham gia phim Hàn Quốc KAL: Thanh kiếm của Godumakhan và hoàn tất ghi hình phim EM, dự kiến ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2027. Trong khi đó, Hari Won từng góp mặt trong các phim Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, Bệnh Viện Ma, 49 Ngày 2 và Cua Lại Vợ Bầu. Riêng Cua Lại Vợ Bầu đạt khoảng 191,8 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Từ Ai Cập đến Thổ Nhĩ Kỳ, Trấn Thành và Hari Won liên tục cập nhật hình ảnh trong kỳ nghỉ, nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bài đăng mới nhất cho thấy sức hút của cặp đôi mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau.