Ở nhiều phần giao lưu, MC Trấn Thành chọn trang phục đồng điệu với phong cách của dàn nghệ sĩ. Nam MC tiếp tục ghi điểm bởi sự duyên dáng, dí dỏm trên sân khấu, giúp các nghệ sĩ trò chuyện và đến gần hơn với khán giả.

Tối 28/11 (giờ địa phương), concert Vũ Trụ “Say Hi” diễn ra tại PH Live, Las Vegas, quy tụ 21 nghệ sĩ đến từ các chương trình thuộc hệ sinh thái giải trí “Say Hi”. Bên cạnh âm nhạc, hình ảnh và phong cách trình diễn cũng là những yếu tố được chú trọng trong chương trình.

HIEUTHUHAI xuất hiện trong trang phục đen xám, kết hợp áo khoác chất liệu có hiệu ứng bụi phủi cùng áo tối màu bên trong. Hai vũ công nữ diện trang phục đen đính chi tiết ánh bạc đồng hành trong phần trình diễn, càng tạo hiệu ứng thị giác nổi bật. .

Dàn nghệ sĩ thu hút ống kính khi xuất hiện trong suit nhung đỏ rượu vang.

HYO nổi bật với suit đỏ, khiến khán giả mê mẩn với những màn thực hiện vũ đạo khó.

Ali Hoàng Dương xuất hiện trên sân khấu Vũ trụ “Say Hi” tại Las Vegas với bộ trang phục màu be gồm áo khoác dáng dài, quần đồng màu, kết hợp áo đen cổ cao bên trong. Thiết kế tối giản, thanh lịch giúp nam ca sĩ nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.

Quang Hùng MasterD chọn áo khoác đen lấp lánh, kết hợp áo sơ mi trắng và chi tiết đính hạt ở cổ áo.

Phần hình ảnh và thời trang sân khấu góp thêm dấu ấn cho mỗi tiết mục. Loạt ảnh ghi lại từ sân khấu đến hậu trường cho thấy sự đa dạng trong cách lựa chọn trang phục của dàn nghệ sĩ tại concert Vũ Trụ “Say Hi” ở Mỹ.

Dương Domic khoe phong cách thời trang đầy cá tính ở hậu trường.

Pháp Kiều gây chú ý với phong cách thời trang kết hợp nét quyến rũ và phá cách trong hậu trường concert Vũ Trụ “Say Hi” tại Las Vegas. Rapper diện áo khoác ngắn màu be với chi tiết dây xích trang trí, phối cùng quần da đen ôm sát và boots cao cổ. Điểm nhấn nằm ở chiếc nơ trắng cách điệu quanh cổ, kiểu tóc vuốt ngược và lối trang điểm sắc sảo với đường eyeliner đậm, son bóng.

Dương Domic, Song Luân thanh lịch với trang phục trắng.

Juky San lựa chọn váy trắng chất liệu ren, phom ôm với phần chân váy dài. Kiểu tóc buông xõa kết hợp lối trang điểm nhẹ tạo nên hình ảnh nữ tính.

"Em xinh" LAMOON khoe vẻ đẹp nữ tính, thanh thoát trong hậu trường concert Vũ trụ “Say Hi” tại Las Vegas. Nữ ca sĩ diện thiết kế trắng ôm dáng, nổi bật với những chi tiết hoa 3D, hạt đính kết và lớp vải xuyên thấu ở phần chân váy. Kiểu tóc búi nhẹ kết hợp mái thưa, lối trang điểm sắc nét giúp cô thêm cuốn hút.

Concert Vũ trụ “Say Hi” diễn ra tối 28/11 (giờ địa phương) tại PH Live, Las Vegas, Mỹ, trong dịp cuối tuần Lễ Tạ ơn. Chương trình quy tụ 21 nghệ sĩ thuộc hệ sinh thái “Say Hi”, gồm những gương mặt đến từ Anh Trai “Say Hi”, Em Xinh “Say Hi” và Tinh Hà “Say Hi”, với Trấn Thành đảm nhận vai trò MC. Đêm nhạc kết hợp những bản hit quen thuộc như Hào quang, Catch Me If You Can, Sao hạng A, Kim phút kim giờ, Thêu hoa dệt gấm... Nhiều ca khúc được làm mới bằng cách thay đổi, bổ sung nghệ sĩ so với đội hình ban đầu.