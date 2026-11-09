Trần Thành Trung lại lỡ hẹn với U23 Việt Nam

U23 Việt Nam buộc phải loại tiền vệ Trần Thành Trung (Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Tuấn (Hưng Yên). Cao Hoàng Minh (Hoàng Anh Gia Lai) và Nguyễn Đức Phú (Công an TP.HCM) được triệu tập bổ sung để thay thế.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận Trần Thành Trung chưa bình phục chấn thương gặp phải ở câu lạc bộ. Nguyễn Trọng Tuấn mới gặp chấn thương đầu gối. Do đó, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh (người được giao phụ trách U23 Việt Nam thay ông Kim Sang-sik tại giải giao hữu sắp tới) quyết định trả 2 cầu thủ này về CLB.

Việc triệu tập bổ sung những cầu thủ sinh năm 2003 không nằm trong kế hoạch ban đầu của huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. Tuy nhiên, một loạt cầu thủ gặp tình trạng chấn thương khác nhau buộc ban huấn luyện phải có sự điều chỉnh. Sau khi Asian Cup 2027 bị hoãn, kế hoạch tổ chức V.League dự kiến sẽ được điều chỉnh đáng kể.

Trần Thành Trung chia tay U23 Việt Nam.

Danh sách đội U23 Việt Nam vẫn có một số ngôi sao nổi bật như Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An), Lê Văn Thuận (Ninh Bình), Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng, Đinh Quang Kiệt (Công an TP.HCM),...

Đây cũng là cơ hội cho một loạt cầu thủ mới thể hiện bản thân như Nguyễn Hoàng Anh, Lê Văn Quang Duyệt, Bùi Thanh Đức hay Nguyễn Thanh Tiệp.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 tại Sân vận động Pleiku với sự tham dự của Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Qatar.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Giải đấu là dịp để các đội rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới.

U23 Qatar tập buổi đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng chiều 8/11 nhằm chuẩn bị cho trận đấu mở màn tại giải. Trong khi đó, U23 Singapore đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng cùng ngày, trước khi tiếp tục di chuyển bằng đường hàng không đến Gia Lai.

Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ là đội khách quốc tế cuối cùng có mặt tại Pleiku, dự kiến vào chiều 9/11.

Danh sách đội U23 Việt Nam.