Trấn Thành tiết lộ điều bất ngờ về đám cưới của Phương Mỹ Chi

Mới đây, đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa Trấn Thành và Phương Mỹ Chi trong hậu trường buổi ghi hình một chương trình bất ngờ nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Đáng nói, nam MC còn có những chia sẻ đầy hài hước liên quan đến chuyện tình duyên, thậm chí nhắc đến đám cưới của giọng ca sinh năm 2003.

Cụ thể, trong lúc trò chuyện, Trấn Thành bất ngờ hỏi Phương Mỹ Chi về mối quan hệ với Bảo Định. Không chỉ tò mò về chuyện tình cảm của đàn em, nam MC còn tranh thủ trêu chọc: "Về chắc vợ nắm tiền thôi chứ không làm gì được đâu".

Trước màn trêu ghẹo của đàn anh, Phương Mỹ Chi cũng nhanh chóng tiếp lời, tạo nên cuộc đối đáp đầy tiếng cười. Tuy nhiên, sau một hồi trò chuyện, nữ ca sĩ bất ngờ lên tiếng đính chính: "Nói giỡn chứ con quay MV thôi à".

Trấn Thành vừa có màn tương tác gây chú ý với Phương Mỹ Chi.

Đáng chú ý, Trấn Thành tiếp tục khiến những người có mặt thích thú khi tuyên bố: "Đám cưới báo chú để chú chừa lịch". Câu nói của nam MC nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi anh không chỉ hào hứng với câu chuyện tình duyên của đàn em mà còn chủ động nhắc đến việc sắp xếp lịch trình để tham dự ngày vui trong tương lai.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước màn tung hứng duyên dáng giữa hai nghệ sĩ. Không ít ý kiến cho rằng chính sự thân thiết, thoải mái trong cách trò chuyện đã tạo nên khoảnh khắc hài hước, gần gũi.

Dẫu vậy, những chia sẻ liên quan đến đám cưới chỉ xuất phát từ màn trêu đùa giữa Trấn Thành và Phương Mỹ Chi. Nữ ca sĩ cũng đã nhanh chóng làm rõ câu chuyện, tránh để khán giả hiểu nhầm về chuyện tình cảm của mình

Dẫu vậy, những chia sẻ liên quan đến đám cưới chỉ xuất phát từ màn trêu đùa giữa Trấn Thành và Phương Mỹ Chi.

Đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành và Phương Mỹ Chi khiến khán giả thích thú bởi những màn tương tác tự nhiên. Sự hài hước của nam MC kết hợp cùng cách đối đáp nhanh nhạy của giọng ca trẻ luôn mang đến những khoảnh khắc thú vị.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi vẫn đang tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc. Bên cạnh những hoạt động nghệ thuật, đời sống cá nhân của nữ ca sĩ cũng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Chính vì thế, những câu chuyện vui liên quan đến tình duyên của cô dễ dàng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Trước đó, mối quan hệ giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định trở thành tâm điểm chú ý vì những khoảnh khắc gần gũi, thân thiết của cả hai trong MV mới.