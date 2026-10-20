Trấn Thành tiết lộ chuyện ở Ai Cập

Mới đây, Trấn Thành thu hút sự chú ý khi chia sẻ những trải nghiệm trong chuyến du lịch Ai Cập cùng bà xã Hari Won. Bên cạnh loạt hình ảnh tình tứ giữa khung cảnh sa mạc và những công trình cổ kính, nam nghệ sĩ còn khiến khán giả bật cười với màn “review” điểm đến theo phong cách hài hước quen thuộc.

Mở đầu bài đăng, Trấn Thành viết: “Ok review sơ sơ Ai Cập!”. Sau đó, anh lần lượt kể về những điều gây chú ý trong chuyến đi, từ hóa đơn mua sắm, cách trưng bày trang sức đến sự thân thiện của trẻ em địa phương.

Cụ thể, nam nghệ sĩ chia sẻ: “Thứ 1: Bill đây, ai coi và tính tiền dùm Hai. Thứ 2: Trang sức treo vậy đó, mua được thì mua. Thứ 3: Sao con nít bên này thân thiện quá, nó nói chuyện với Hai y như bác Hai nó ở nhà. Còn hiểu hay không là chuyện của Hai nha”.

Trấn Thành chia sẻ những trải nghiệm trong chuyến du lịch Ai Cập.

Đặc biệt, điều khiến Trấn Thành băn khoăn nhất lại liên quan đến thiết kế nhà vệ sinh tại nơi anh lưu trú. Nam nghệ sĩ hài hước viết: “Thứ 4: Quan trọng nhất nè. Sao bên này cái toilet nó cao hơn lavabo vậy? Làm như nó custom riêng cho mấy đứa như Vĩnh Đam hay Quốc Anh hay sao á. Chứ tui 1m71 mà nhón căng cơ luôn đó, đang lo đây, không biết mấy đứa em như Quang Hùng, Sơn K, Captain hay Cool Kid qua đây thì làm cách nào ta? Haiz lo nha”.

Chuyến đi Ai Cập lần này có sự đồng hành của Hari Won. Cặp đôi chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên nhau giữa khung cảnh sa mạc, tham quan kim tự tháp và trải nghiệm cưỡi lạc đà. Sau gần 10 năm kết hôn, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch và tận hưởng khoảng thời gian riêng sau lịch trình làm việc bận rộn.

Trấn Thành và Hari Won ở Ai Cập.

Theo thông tin được chia sẻ, chuyến nghỉ dưỡng diễn ra sau khi Trấn Thành hoàn thành lịch ghi hình cho 2 dự án giải trí và chuẩn bị cho phim Tết EM dự kiến ra mắt năm 2027. Đây là khoảng thời gian để nam nghệ sĩ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục những kế hoạch công việc mới.

Trong sự nghiệp, Trấn Thành hoạt động ở nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim. Anh từng tham gia các tác phẩm điện ảnh như Bệnh Viện Ma, Cua Lại Vợ Bầu và Đất Rừng Phương Nam. Đặc biệt, khi chuyển sang vai trò đạo diễn, Trấn Thành liên tiếp ghi dấu ấn tại phòng vé với Bố Già đạt khoảng 427 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ đạt khoảng 475 tỷ đồng và Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng.

Năm 2026, Thỏ Ơi!! tiếp tục nối dài thành tích thương mại của Trấn Thành với doanh thu khoảng 450 tỷ đồng. Trong khi đó, EM được kỳ vọng là dự án đáng chú ý của anh trong mùa phim Tết 2027. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh, những chia sẻ đời thường như chuyến đi Ai Cập cũng giúp Trấn Thành duy trì sự quan tâm của khán giả nhờ tính cách hài hước và cách kể chuyện gần gũi.