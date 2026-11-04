Trấn Thành thay đổi khó tin sau hơn 13 năm

Những hình ảnh của Trấn Thành thời mới vào nghề bất ngờ được khán giả nhắc lại khi đặt cạnh diện mạo hiện tại. Khoảng hơn một thập kỷ trước, nam nghệ sĩ thường xuất hiện với vóc dáng gầy, làn da rám nắng, mái tóc chải lệch và phong cách ăn mặc khá giản dị. Một số khán giả từng gọi vui hình ảnh ấy là “hai lúa”, thậm chí bị ‘chê’ diễn lố.

Thời điểm đó, Trấn Thành đã được biết đến với vai trò MC và diễn viên hài, nhưng chưa có vị thế nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh như hiện nay. Những màn tung hứng nhanh, biểu cảm linh hoạt giúp anh tạo dấu ấn trên sân khấu, song cũng khiến nam nghệ sĩ nhận về không ít ý kiến trái chiều. Nhìn lại những hình ảnh cũ, sự khác biệt về phong cách và diện mạo của anh sau hơn 13 năm là điều dễ nhận thấy.

Trấn Thành từng bị gắn mác “hai lúa” với phong cách ăn mặc có phần quê mùa, ngoại hình gầy gò cùng lối diễn xuất bị nhiều khán giả nhận xét là quá lố.

Hiện tại, Trấn Thành thường xuất hiện với phong cách chỉn chu, đầu tư hơn về trang phục và hình ảnh cá nhân. Ngoại hình của nam nghệ sĩ cũng có nhiều thay đổi so với thời mới hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả không chỉ nằm ở diện mạo mà còn là hành trình anh mở rộng vai trò, từ người dẫn chương trình, diễn viên đến đạo diễn và nhà sản xuất phim.

Ở tuổi 39, Trấn Thành vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật với lịch trình dày đặc. Anh và Hari Won kết hôn vào tháng 12/2016, sau gần 10 năm bên nhau vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, du lịch và đồng hành trong công việc. Cả hai lựa chọn tận hưởng cuộc sống riêng, đồng thời tiếp tục theo đuổi những hoạt động nghệ thuật của mình. Hari Won vẫn hoạt động trong lĩnh vực giải trí, còn chồng cô dành nhiều thời gian cho các dự án điện ảnh.

Hiện tại, Trấn Thành đã lột xác về ngoại hình lẫn vị thế.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Trấn Thành đến với Bố Già năm 2021. Từ vai trò diễn viên, anh thử sức làm đạo diễn và đưa câu chuyện gia đình lên màn ảnh rộng. Bộ phim đạt khoảng 427 tỷ đồng, mở ra chuỗi thành công phòng vé đáng chú ý. Sau đó, Nhà Bà Nữ thu khoảng 475 tỷ đồng, Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng và Bộ Tứ Báo Thủ mang về khoảng 332 tỷ đồng.

Đầu năm 2026, Thỏ Ơi!! tiếp tục nối dài thành tích của Trấn Thành với doanh thu khoảng 449,8 tỷ đồng. Như vậy, năm bộ phim do anh đạo diễn gồm Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!! đã thu về tổng cộng khoảng 2.235 tỷ đồng tại phòng vé. Đây là dấu mốc đáng chú ý, đưa anh trở thành đạo diễn Việt đầu tiên có tổng doanh thu phim vượt 2.000 tỷ đồng.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, Trấn Thành còn mở rộng hoạt động sang điện ảnh Hàn Quốc với dự án Kal: Thanh kiếm của Godumakhan, hợp tác cùng Park Bo Gum và Joo Won. Anh được giới thiệu đảm nhận vai Seol Ingwi và phải chuẩn bị cho nhân vật bằng việc học thêm nhiều ngôn ngữ.

Song song đó, Trấn Thành đang thực hiện Em, dự án điện ảnh dự kiến ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2027. Bộ phim đã hoàn tất ghi hình và bước vào giai đoạn hậu kỳ, nhưng thông tin về nội dung cùng dàn diễn viên vẫn được giữ kín.

Từ hình ảnh một diễn viên hài từng gây tranh luận đến nhà làm phim sở hữu loạt tác phẩm trăm tỷ, hành trình của Trấn Thành cho thấy sự thay đổi không chỉ ở vẻ ngoài mà còn ở lựa chọn nghề nghiệp. Sau hơn 13 năm, nam nghệ sĩ đã xây dựng được vị trí riêng trong điện ảnh Việt, đồng thời tiếp tục thử sức ở những thị trường và dự án mới.