Mới đây, trang truyền thông chính thức của Running Man Vietnam 2026 đăng loạt video ghi lại khoảnh khắc dàn cast quây quần, trao tặng những món quà kỷ niệm trong ngày quay cuối cùng. Không khí buổi gặp gỡ diễn ra thân mật, với nhiều khoảnh khắc vui vẻ, cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa các thành viên sau hành trình đồng hành cùng nhau.

Bên cạnh những món quà ý nghĩa của các thành viên khác, Trấn Thành chia sẻ vì lịch trình cá nhân quá bận rộn nên không thể tự tay chọn quà cho "đại gia đình", nên anh quyết định chuyển thẳng 10 triệu đồng cho mỗi thành viên, khiến cả phòng đều trầm trồ. Tuy ngoài miệng ai cũng từ chối, nhưng đôi tay lại "thật thà" đưa mã QR cho "anh cả" chuyển tiền, khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Dàn cast phấn khích khi Trấn Thành bày tỏ muốn tặng quà bằng tiền mặt cho các thành viên. Nguồn: @runningmanvnchayngaydi

Khi Trấn Thành hỏi đến Lê Nhân, nam diễn viên nhanh chóng từ chối vì cho rằng mình "không phải cast chính". Tuy nhiên, Trấn Thành nhanh chóng gạt đi, các thành viên còn lại cũng động viên Lê Nhân nhận món quà này, thậm chí Quang Trung còn gây cười với câu nói "Anh ơi, anh mà không nhận là tụi em bị kì lắm. Phải nhận đều... Mẹ mà không nhận là tụi con bị lộ là tham." Sau cùng, Lê Nhân cũng vui vẻ nhận quà từ "anh cả".

Lê Nhân ngại ngùng từ chối nhận quà nhưng được dàn cast động viên. Nguồn: @runningmanvnchayngaydi

Thực chất, đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành thể hiện sự quý mến dành cho Lê Nhân. Trong suốt thời gian tham gia hai mùa, không ít lần Trấn Thành cố gắng nhắc đến nam nghệ sĩ với tên thật là Lê Nhân - thay vì "Chị Ca Nô" như khán giả hay gọi, với mong muốn cái tên này được nhận diện nhiều hơn. "Hai Thành" cũng không tiếc lời khen cho Lê Nhân vì sự chịu khó, nhiệt tình và chịu chơi trong suốt hành trình tham gia.

Trấn Thành bày tỏ sự công nhận và dành lời khen cho Lê Nhân trong quá trình tham gia chương trình với vai trò "Người dựng chuyện". Nguồn: Running Man Vietnam - Chạy ngay đi

"Hai Thành" không tiếc lời khen và động viên đến Lê Nhân, mong đàn em ngày càng tự tin. Nguồn: Running Man Vietnam - Chạy ngay đi

Khoảnh khắc tặng quà của Trấn Thành cũng khiến nhiều khán giả nhớ lại thời điểm kết thúc mùa 3. Trong ngày quay cuối, những chai nước hoa được "Hai" tỉ mỉ chọn và tặng theo từng phong cách đặc trưng của các thành viên. Dù là theo bất kỳ hình thức nào, những món quà "Hai Thành" dành cho dàn nghệ sĩ đều chứng tỏ sự khăng khít và tình cảm ấm áp mà các thành viên dành cho nhau.

Những chai nước hoa được Trấn Thành chuẩn bị theo phong cách của từng thành viên vào ngày quay cuối Running Man Vietnam 2025. Nguồn: @tranthanh123