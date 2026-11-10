Trấn Thành sống không nổi với Ninh Dương Lan Ngọc

Mới đây, Trấn Thành chia sẻ câu chuyện hài hước với Ninh Dương Lan Ngọc trên trang cá nhân, khiến nhiều khán giả thích thú. Đáng chú ý, nam MC còn phải lên tiếng năn nỉ đàn em ngừng trêu chọc vòng hai của mình, thậm chí đưa ra lời đề nghị trị giá 10 triệu đồng để cô giữ im lặng.

Cụ thể, Trấn Thành đăng tải ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện riêng với Ninh Dương Lan Ngọc. Trong đó, nữ diễn viên gửi cho đàn anh một bức ảnh hậu trường, ghi lại khoảnh khắc anh diện bộ trang phục siêu nhân màu đỏ. Nhìn thấy hình ảnh này, Ninh Dương Lan Ngọc lập tức để lại bình luận: "Này phải thắt eo chứ, sao thành buộc bụng rồi".

Trấn Thành chia sẻ câu chuyện hài hước với Ninh Dương Lan Ngọc.

Trước màn trêu chọc của đàn em, Trấn Thành có phản ứng khiến người xem bật cười. Nam đạo diễn hài hước năn nỉ: "Tạm thời em quên cái bụng của Hai tới hết noel đi!". Không dừng lại ở đó, anh còn đề nghị đưa 10 triệu đồng để Ninh Dương Lan Ngọc không tiếp tục nhắc đến câu chuyện ngoại hình.

Đặc biệt, Trấn Thành còn than thở: "Chứ đừng có cười cười nhạo nhạo kiểu đó Hai sống ko nổi. Anh chết cho em vừa lòng!". Cách đáp trả có phần bất lực nhưng không kém phần hài hước của nam MC khiến màn tương tác giữa hai nghệ sĩ trở nên thú vị hơn.

Thực tế, đây không phải lần đầu Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc có những màn tương tác vui vẻ trước công chúng. Cả hai vốn có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, thường xuyên gặp gỡ và làm việc chung trong các chương trình giải trí.

Ninh Dương Lan Ngọc vốn được biết đến là người có tính cách hoạt bát, hài hước và thường xuyên tạo tiếng cười khi tham gia các chương trình truyền hình. Trong khi đó, Trấn Thành cũng nổi tiếng với khả năng ứng biến nhanh, không ngại tự trêu chọc bản thân. Chính sự đồng điệu trong tính cách giúp những màn tung hứng giữa hai người luôn mang đến cảm giác tự nhiên.

Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc từng đóng phim chung.

Không chỉ có mối quan hệ thân thiết ngoài đời, Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc đều là những gương mặt có dấu ấn riêng trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Cả hai từng tham gia nhiều chương trình giải trí đình đám, đồng thời xây dựng được lượng khán giả yêu mến đông đảo.

Về sự nghiệp, Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt. Anh được biết đến với vai trò MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Trên màn ảnh rộng, Trấn Thành từng góp mặt trong Bệnh Viện Ma, Cua Lại Vợ Bầu, Bố Già và Đất Rừng Phương Nam. Đặc biệt, khi chuyển hướng sang đạo diễn với Bố Già, anh tạo được dấu ấn lớn tại phòng vé. Sau đó, những dự án như Nhà Bà Nữ, Mai tiếp tục giúp tên tuổi Trấn Thành gắn liền với nhiều cột mốc doanh thu đáng chú ý của điện ảnh Việt.

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc cũng là nữ diễn viên có hành trình hoạt động nghệ thuật nổi bật. Cô được khán giả biết đến rộng rãi sau vai Nương trong Cánh Đồng Bất Tận, bộ phim mang về cho nữ diễn viên giải thưởng Cánh diều vàng. Sau đó, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục ghi dấu qua Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu và Cua Lại Vợ Bầu.

Màn trêu chọc vòng hai lần này tiếp tục cho thấy sự thoải mái trong mối quan hệ giữa Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc. Thay vì phản ứng căng thẳng trước lời nhận xét của đàn em, nam nghệ sĩ chọn cách đáp trả hài hước, mang đến thêm một khoảnh khắc giải trí cho người hâm mộ.