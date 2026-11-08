Trấn Thành sẵn sàng chấp nhận tin đồn với một điều kiện

Ngay từ phần giao lưu mở màn, chủ đề 'Tin đồn' đã cho thấy mỗi nghệ sĩ đối diện với lời đồn theo một cách riêng. MC Trấn Thành giữ thái độ bình tĩnh, thậm chí sẵn sàng chấp nhận nếu đó là tin đồn tốt. Ngược lại, Bích Phương, Tăng Duy Tân và Vương Bình lập tức phản ứng trước những tin đồn thất thiệt, đưa ra lập luận để chứng minh những gì không đúng về mình. Cũng từ tinh thần ấy, các mascot bảng C bước ra sân khấu, mỗi người mang theo một 'tin đồn' riêng chờ ban cố vấn giải mã.

Trấn Thành sẵn sàng chấp nhận nếu được đồn tốt về mình.

Khép lại vòng 2 bảng C, Bò Sữa Achu chính thức tháo mặt nạ, xác nhận danh tính là CONGB. Dù liên tục tìm cách đánh lạc hướng, nam nghệ sĩ vẫn không thể giấu hoàn toàn chất giọng đặc trưng của mình. Cả bốn cố vấn Trấn Thành, Bích Phương, Tăng Duy Tân và Vương Bình đều đưa ra dự đoán chính xác trước thời khắc lộ diện.

Chia sẻ về lý do tham gia chương trình, CONGB cho biết, anh mong muốn thể hiện những màu sắc vocal mà khán giả chưa có nhiều dịp khám phá.

Mở màn bảng C là Khỉ Xù Mì, mascot tự xưng “Chúa tể những lời đồn”. Thế nhưng khi cất giọng, Khỉ Xù Mì cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác. Với Hạt mưa vương vấn được phối mới cùng phần X-part phát triển thêm so với bản gốc, mascot khoe giọng hát da diết, những quãng cao đầy nội lực, khiến ban cố vấn và khán giả xúc động. MC Trấn Thành mở lời bằng đúng một chữ: “Giỏi!”.

Nghe những lời nhận xét, nghệ sĩ bên trong mascot không giấu được nước mắt: “The Masked Singer là một chương trình lớn, mà một người nhỏ xíu, không có nổi tiếng như con được mời tham gia, con hạnh phúc lắm”.

Tin đồn về Cao Bồi Lang là giao tiếp bằng giọng nữ cao nhưng hát bằng giọng nam rock, kèm những cú đánh hông “chấn động”. Với Quyền yếu đuối, Cao Bồi Lang biến ca khúc thành câu chuyện của một người thấu hiểu qua góc nhìn nam. Mascot tiếp tục khai thác màu giọng khàn đặc trưng, còn đoạn rap khiến cả khán giả lẫn ban cố vấn bất ngờ. Sự tương phản giữa giọng nói dịu dàng và giọng hát trầm khàn, đậm màu sắc Rock khiến mascot trở thành một ẩn số thật sự.

Vương Bình ban đầu nghi mascot cố tình giả giọng khàn, nhưng khi màu giọng này được giữ nguyên ở cả những nốt cao, anh tin đây là chất giọng thật và gọi tên HYO.

Mang đến Theo em về nhà, Heo Má Hồng tiếp tục chọn ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ, nối dài dấu ấn âm nhạc đã thể hiện ở vòng 1. Sự nhất quán trong lựa chọn ca khúc càng củng cố suy đoán mascot là người miền Bắc. Loạt cái tên được các cố vấn đưa ra gồm Lamoon, Chi Xê, ca nương Kiều Anh và Ngọc Khuê, nhưng chưa dự đoán nào đủ thuyết phục để ban cố vấn đi đến đáp án thống nhất.

Heo Má Hồng khiến ban cố vấn loay hoay.

LION Vui Tươi tạo nên một khoảng lặng đặc biệt với ca khúc hoàn toàn mới mang tên Em ơi về thôi. Không chỉ thể hiện khả năng sáng tác, mascot còn gửi gắm vào bài hát nỗi lòng của những người con xa quê mải miết lập nghiệp, cùng nỗi nhớ những bữa cơm thân thuộc bên ba mẹ.

MC Trấn Thành trân trọng cách một người nghệ sĩ hát bằng cả trái tim, cho rằng dù có vài điểm chưa trọn vẹn về kỹ thuật do cảm xúc chi phối, chính những khoảnh khắc ấy lại làm nên sự chân thật cho phần trình diễn.

Tập 6 khép lại với màn lộ diện của CONGB, trong khi bốn mascot còn lại của bảng C vẫn giữ kín danh tính sau lớp mặt nạ. Khi mỗi “tin đồn” đều có thể là manh mối thật hoặc một màn đánh lạc hướng, liệu những cái tên nào sẽ tiếp tục khiến ban cố vấn phải thay đổi suy luận trong các vòng thi kế tiếp?