Mới đây, Hari Won thu hút sự quan tâm khi đăng tải hình ảnh đứng cạnh mô hình người có kích thước như thật của một "người đàn ông lạ". Không giấu được sự phấn khích, nữ ca sĩ hài hước viết: "Tui đã gặp chồng tui".

Hari Won hào hứng khoe khoảnh khắc gặp "chồng mới" Trương Lăng Hách.

Đáng chú ý, người được Hari Won công khai nhận là chồng lần này không phải Trấn Thành mà chính là mỹ nam đình đám Trương Lăng Hách. Màn "đổi chồng" đầy hài hước của nữ ca sĩ nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú.

Trương Lăng Hách là nam thần khiến Hari Won không ngần ngại gọi là "chồng".

Không để bà xã tự do thể hiện tình cảm quá lâu, Trấn Thành lập tức xuất hiện dưới phần bình luận. Nam MC viết: "Tui thấy bà sắp gặp nguy thì có!". Màn đáp trả ngắn gọn của Trấn Thành khiến nhiều người bật cười, đồng thời trở thành điểm nhấn thú vị dưới bài đăng của Hari Won.

Trấn Thành có màn phản ứng hài hước khi Hari Won công khai nhận mỹ nam Hoa ngữ làm chồng.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng nhiệt tình nhập cuộc với loạt bình luận hài hước. Một tài khoản trêu nữ ca sĩ: "Nhưng không qua Top 100 chị ơi". Trong khi đó, một số ý kiến lại cho rằng việc công khai gọi người khác là chồng, dù chỉ là thần tượng, có thể khiến người bạn đời cảm thấy không vui.

Thực tế, Hari Won và Trấn Thành vốn nổi tiếng với những màn tương tác hài hước, không ngại trêu chọc nhau trên mạng xã hội. Sau nhiều năm về chung nhà, cặp đôi vẫn giữ được sự thoải mái, dí dỏm trong cách thể hiện tình cảm. Những màn đối đáp tưởng chừng đơn giản nhưng luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Sau nhiều năm kết hôn, cặp đôi vẫn giữ được sự dí dỏm và thoải mái khi trêu chọc đối phương.

Đáng chú ý, Hari Won từng hài hước tự nhận mình là "thủ khoa ngành lấy chồng". Nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với Trấn Thành bằng những câu chuyện vừa lầy lội vừa đáng yêu. Bởi vậy, màn công khai nhận Trương Lăng Hách làm "chồng" lần này có lẽ cũng chỉ là một phút phấn khích trước thần tượng của Hari Won. Còn Trấn Thành, xem ra vẫn phải tiếp tục làm quen với những màn "có chồng mới" bất thình lình từ bà xã!