Ngày 26/11, Running Man Vietnam 2026: Về nhà tổ chức buổi ra mắt với sự tham dự của Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P và Quang Tuấn. Trấn Thành vắng mặt do vướng lịch trình Vũ Trụ "Say Hi" Concert diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Đưa cuộc đua từ YouTube ra rạp

Running Man Vietnam 2026: Về nhà khởi chiếu ngày 27/11, tiếp nối diễn biến sau tập 16, đưa bảy thành viên bước vào cuộc đua tìm kiếm Người thừa kế. Các thử thách trong chương trình tiếp tục kết hợp vận động, phán đoán và chiến thuật.

Đây là lần thứ ba chương trình đưa nội dung ra rạp. Trước đó, tập cuối mùa 3 mang tên Con rối tự do đạt doanh thu 38,1 tỷ đồng. Phiên bản Chúa tể thời gian ra mắt trong năm 2026 thu khoảng 10,3 tỷ đồng. Hai lần phát hành cho thấy chương trình có khả năng thu hút khán giả mua vé.

Dàn cast Running Man tại buổi giới thiệu tập cuối phiên bản điện ảnh.

Lợi thế của Về nhà là lượng fan theo dõi xuyên suốt mùa phát sóng. Theo thống kê của nhà sản xuất, cả 16 tập của mùa giải 2026 vượt 10 triệu lượt xem trên YouTube, tổng lượt xem trên các nền tảng số đạt hơn 2,5 tỷ lượt. Việc giữ lại lời giải về Người thừa kế và danh tính quán quân tạo thêm lý do để người hâm mộ đến rạp theo dõi phần kết.

Ninh Dương Lan Ngọc, Trấn Thành và dàn cast Running Man nhảy vào "chảo lửa" phòng vé. Phiên bản điện ảnh trở lại giữa lúc Trại giam hạnh phúc đang chiếm ưu thế. Cuối tuần 20-22/11, phim của Trung Lùn thu khoảng 73,8 tỷ đồng, tương đương gần 80% tổng doanh thu thị trường, theo Box Office Vietnam. Tác phẩm còn cạnh tranh với bộ phim đang chiếu là Ngày con còn mẹ, sắp tới là Mẹ Mìn.

Khép lại câu chuyện Gia tộc R

Tại buổi ra mắt, các nghệ sĩ tiếp tục giữ kín kết quả. Buổi giao lưu dành thời gian để các nghệ sĩ nhìn lại quá trình đồng hành. Những cách gọi Hai Thành, Tư Ngọc, Năm Phát, Sáu Tút, Tám Trung, Tám Quân và Út Tuấn tiếp tục được sử dụng, gắn với vai trò của từng người trong Gia tộc R.

Quang Tuấn cho biết anh điều chỉnh cách chơi sau khi tiếp nhận góp ý từ khán giả, học cách tính toán và chủ động hơn để tránh bị đồng đội đánh lừa. Khi được hỏi ai mạnh nhất gia tộc, nam diễn viên chọn Trấn Thành.

Quang Trung chia sẻ anh bớt e ngại các thử thách thể lực, đặc biệt là trò xé bảng tên. Quân A.P nhận xét thể lực của Liên Bỉnh Phát khiến anh có thêm động lực tập luyện. Nam ca sĩ cũng học tính đúng giờ từ Trấn Thành, khả năng ghi nhớ chi tiết của Quang Trung và sự nhanh nhạy của các thành viên còn lại.

Running Man Vietnam mùa 4 đạt hơn 2,5 tỷ lượt xem trên các nền tảng.

Theo giới thiệu của ê-kíp, phía sau cuộc đua tìm kiếm Người thừa kế là câu chuyện về quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Từ nhiệm vụ tranh tài sản, chương trình đặt câu hỏi về lòng biết ơn và cách mỗi người trân trọng gia đình.

“Tư của Gia tộc R là không có dành thắng thua, quan trọng là kỷ niệm”, Lan Ngọc chia sẻ. Những trải nghiệm cùng đồng đội là phần đáng nhớ sau hành trình ghi hình.

Cô cho biết tên gọi Về nhà gắn với thời điểm cuối năm, khi nhiều người nghĩ đến việc trở về bên người thân. Phiên bản chiếu rạp khép lại câu chuyện Gia tộc R, để chương trình có thể phát triển những ý tưởng khác trong mùa tiếp theo.