Trấn Thành nhảy cực sung ở Ai Cập, Thủy Tiên lên tiếng tin đồn ly hôn Công Vinh

Trấn Thành nhảy sung ở Ai Cập

Đạo diễn Trấn Thành đang gây sốt với video nhảy sung ở Ai Cập. Trong video, anh mặc một chiếc áo dáng dài thụng thả suông được biến tấu từ trang phục truyền thống của người bản xứ, nhảy sung trên nền nhạc Satalana - một bài pop Ai Cập đình đám.

Đáng chú ý, Trấn Thành trình diễn vũ đạo đầy tự tin với biểu cảm hài hước tại quán cà phê Farsha nổi tiếng đông nghịt người. Nhiều khách trong quán thích thú theo dõi màn nhảy của nam đạo diễn. Dù tập trung nhảy sung, Trấn Thành vẫn vài lần khéo léo tránh các nhân viên phục vụ đang di chuyển, không gây ảnh hưởng đến công việc của họ.

Video nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Trên Facebook, màn nhảy của Trấn Thành đã thu hút 166 nghìn lượt thích, 3.400 bình luận và gần 400 lượt chia sẻ.

Thủy Tiên đáp trả tin đồn ly hôn Công Vinh

Ca sĩ Thủy Tiên vừa gây chú ý khi thẳng thắn đáp trả tin đồn từ bình luận của một người dùng mạng. Cụ thể, trong bài đăng mới nhất trên fanpage 9,3 triệu người theo dõi của Thủy Tiên, tài khoản "Nguyễn Ngọc Hân Tra" bình luận: "Công Vinh chia tay với Thủy Tiên rồi". Nữ ca sĩ lập tức phản hồi: "Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?".

Cách đáp trả vừa cứng rắn, vừa hóm hỉnh của Thủy Tiên được nhiều khán giả đồng tình, khen ngợi. Sau bình luận của nữ ca sĩ, tài khoản nói trên tỏ ra bối rối, nói lảng sang vấn đề khác.

Thời gian qua, ca sĩ Thủy Tiên thỉnh thoảng cập nhật tình hình cuộc sống, công việc. Sau lần xuất hiện tại show diễn của nhà thiết kế Đỗ Long, cô vừa phát hành bài hát mới tự sáng tác tên Chấp niệm tặng người hâm mộ.

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Tú Liên

Ảnh, clip: FBNV