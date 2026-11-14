Trấn Thành ngỡ ngàng với 'cú twist' bất ngờ với những nhân tố bí ẩn này

Đặc biệt, tập phát sóng này lấy bối cảnh bệnh viện u ám, những dãy hành lang lạnh lẽo và loạt nhân vật bí ẩn bất ngờ xuất hiện đã đẩy không khí kinh dị lên cao trào. Từ những màn giải mã 'escape room' căng não đến cuộc truy đuổi nghẹt thở với dàn quái vật, biệt đội cựu siêu nhân liên tục rơi vào tình huống hoảng loạn.

Tuy nhiên, chính những phản ứng chân thật, màn la hét thất thanh và loạt tình huống dở khóc dở cười của các thành viên lại mang đến những tràng cười sảng khoái cho khán giả. Đáng chú ý, Diệu Nhi tiếp tục góp mặt với vai trò khách mời trong tập 16, đồng hành cùng biệt đội cựu siêu nhân trong hành trình đối đầu với thế lực quái vật bí ẩn và đảm nhận vai trò thủ lĩnh.

Trải qua các nhiệm vụ "Phá vỡ rào cản", "Vượt tường", dàn cast đến với vòng xé bảng tên kịch tính. Không gian bệnh viện u ám tiếp tục trở thành bối cảnh cho nhiệm vụ xé bảng tên đặc biệt mang tên “Tiêu diệt quái vật”.

Lần này, Running man Vietnam 2026 mang đến trải nghiệm 'escape room' kết hợp yếu tố kinh dị, nơi các thành viên phải giải mã những manh mối, tìm cách thoát khỏi các căn phòng bí ẩn và giải cứu thủ lĩnh Diệu Nhi. Những dãy hành lang tối tăm, ánh sáng lập lòe cùng âm thanh bất ngờ khiến mỗi bước chân của biệt đội đều trở nên căng thẳng.

Và dĩ nhiên, Running man Vietnam 2026 không thể thiếu những "cú twist" bất ngờ. Đến mức Trấn Thành phải cảm thán: “Đây là một tập chơi quá xuất sắc, biên tập quá xuất sắc”. Khi những bí mật cuối cùng dần được hé lộ, cục diện cuộc chiến tiếp tục đảo chiều, mang đến cái kết khiến người hâm mộ Runnies không khỏi hồi hộp và mong chờ những diễn biến tiếp theo.

Tập 16 cũng đánh dấu chặng cuối trong hành trình kéo dài 4 tháng của Gia tộc R tại Running man Vietnam 2026. Một hành trình khép lại, nhưng những kỷ niệm, tiếng cười và cảm xúc mà các thành viên cùng khán giả đã trải qua sẽ còn đọng lại.

Khép lại mùa giải, chương trình cũng gửi lời cảm ơn chân thành và lời xin lỗi đến toàn thể khán giả, đặc biệt là những Runnies đã luôn yêu thương, đồng hành và dành tình cảm cho Gia tộc R trong suốt thời gian qua.