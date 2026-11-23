Trong một chương trình âm nhạc, khi nhắc đến danh ca Ngọc Sơn, Trấn Thành dành nhiều lời trân trọng cho đàn anh. Nam MC nhận xét "anh Ba" là trường hợp đặc biệt của làng giải trí Việt khi có tuổi nghề lâu năm nhưng vẫn giữ được sức hút và vị thế của một ngôi sao.

Ngọc Sơn tham gia một chương trình âm nhạc gần đây có Trấn Thành làm MC.

Nhớ lại thời điểm mới bước chân vào nghề, Trấn Thành kể từng có dịp đi lưu diễn tại Úc và may mắn được Ngọc Sơn trò chuyện, quan tâm. Khi ấy, nam danh ca đã là một tên tuổi lớn trong làng nhạc Việt, trong khi Trấn Thành vẫn đang trên hành trình xây dựng sự nghiệp.

Điều khiến nam MC ấn tượng là dù nhiều năm trôi qua, mỗi lần gặp lại, đàn anh vẫn nhớ biệt danh và những câu chuyện nhỏ giữa hai người từ thuở trước. Với Trấn Thành, sự quan tâm ấy là điều đáng quý, nhất là khi Ngọc Sơn vốn đã có vị trí vững chắc trong nghề nhưng vẫn dành sự gần gũi cho những đồng nghiệp trẻ.

Trấn Thành gây chú ý khi chia sẻ về kỷ niệm với Ngọc Sơn nhiều năm trước.

Trấn Thành còn nhắc đến cuộc thi âm nhạc trong quá khứ, nơi Ngọc Sơn giành giải Nhì, còn Thanh Lam đạt giải Nhất. Theo lời kể của nam MC, Thanh Lam từng dành sự trân trọng cho giọng hát lẫn nhân cách của Ngọc Sơn. Dù không đứng ở vị trí cao nhất, nam danh ca vẫn nhận được tình cảm yêu mến lớn từ công chúng.

Những chia sẻ của Trấn Thành phần nào cho thấy sự trân trọng mà đồng nghiệp dành cho Ngọc Sơn. Bên cạnh dấu ấn âm nhạc, cách đối đãi chân thành với những người xung quanh cũng là điều được nhắc đến khi nói về nam danh ca.

Danh ca Ngọc Sơn được đông đảo khán giả yêu mến không chỉ vì giọng hát mà còn vì tính cách gần gũi, quan tâm mọi người.

Trong chương trình, Ngọc Sơn xuất hiện dưới hình tượng một chú thỏ với phong cách trẻ trung, tinh nghịch. Nam ca sĩ thể hiện nhiều ca khúc thuộc những dòng nhạc khác nhau, từ Một đêm say, Bên ấy em có ai rồi đến E là không thể.

Dù lựa chọn những ca khúc khác biệt với dòng nhạc làm nên tên tuổi, Ngọc Sơn vẫn giữ được màu sắc riêng trong cách thể hiện. Những tiết mục này cũng cho thấy tinh thần cởi mở, sẵn sàng thử nghiệm chất liệu âm nhạc mới của nam ca sĩ.