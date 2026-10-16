Trấn Thành lên tiếng khi bị mạo danh lừa đảo

Mới đây, fanpage Trấn Thành Suppoter đăng tải bài viết làm rõ thông tin liên quan đến hoạt động của trang, đồng thời cảnh báo người hâm mộ trước nguy cơ bị lợi dụng lòng tin. Theo nội dung chia sẻ, trang này khẳng định không tổ chức quyên góp, không nhận tiền ủng hộ và cũng không kinh doanh hàng hóa dưới danh nghĩa fanpage.

Cụ thể, phía quản lý trang viết: “Page Trấn Thành Suppoter đã, đang và sẽ không kêu gọi, không nhận donate từ bất kỳ ai. Mấy phú bà đừng để bị lừa nha”.

Người quản lý làm rõ thông tin liên quan đến hoạt động của trang.

Không dừng lại ở việc cảnh báo về hoạt động quyên góp, fanpage còn đề cập đến tình trạng hình ảnh và nội dung của trang bị sử dụng để bán sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến. Bài đăng nêu rõ: “Page không bán goods hay sản phẩm nào hết. Mấy bà lấy hình meme của page tui xong in đủ loại goods rồi đăng facebook rồi shopee bán. Tôi không muốn nói gì nhưng đừng giả mạo page tôi để bán! Page có làm goods nhưng chỉ làm để tặng!”.

Theo chia sẻ của người quản lý, những món hàng do fanpage tự thực hiện chỉ nhằm mục đích tặng người hâm mộ, không phải hoạt động kinh doanh. Trang cũng cho biết việc duy trì fanpage xuất phát từ tình cảm dành cho Trấn Thành, không nhằm mục đích kiếm tiền hay tạo nguồn thu từ người theo dõi.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ. Đáng chú ý, Trấn Thành trực tiếp để lại bình luận bên dưới bài viết: “Thấy thương quá vậy! Bị mượn danh lừa đảo hả?”. Phản ứng ngắn gọn của nam nghệ sĩ cho thấy anh quan tâm đến sự việc mà fanpage đang gặp phải, đồng thời khiến nhiều khán giả chú ý hơn đến cảnh báo về hành vi mạo danh trên mạng xã hội.

Trấn Thành trực tiếp để lại bình luận khi bị mượn danh lừa đảo.

Trong bối cảnh tên tuổi của nghệ sĩ thường được sử dụng để thu hút sự chú ý, các tài khoản giả mạo có thể khiến người hâm mộ nhầm lẫn nếu không kiểm tra kỹ thông tin. Việc một trang cộng đồng phải công khai khẳng định không nhận quyên góp và không bán hàng cũng là lời nhắc nhở người theo dõi cần thận trọng trước những lời kêu gọi chuyển tiền hoặc các sản phẩm được quảng bá dưới danh nghĩa người nổi tiếng.

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ hoạt động nổi bật của làng giải trí Việt Nam, được biết đến với nhiều vai trò như MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Bên cạnh hoạt động truyền hình, anh còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh với loạt phim đạt doanh thu cao như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!.

Sự quan tâm dành cho Trấn Thành không chỉ đến từ các sản phẩm nghệ thuật mà còn từ những thông tin liên quan đến đời sống và cộng đồng người hâm mộ. Vì vậy, việc sử dụng trái phép hình ảnh, tên tuổi hoặc danh nghĩa fanpage có thể ảnh hưởng đến niềm tin của khán giả, đặc biệt khi những hành vi này gắn với việc bán hàng hay kêu gọi tiền bạc.

Trước sự việc trên, người hâm mộ nên kiểm tra kỹ nguồn đăng tải, xác minh thông tin từ các kênh chính thức và tránh chuyển tiền khi chưa rõ mục đích sử dụng. Những lời cảnh báo từ cộng đồng cũng là cơ sở để khán giả nâng cao cảnh giác, hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các chiêu trò lợi dụng tình cảm dành cho thần tượng.