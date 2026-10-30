Trấn Thành lên tiếng chuyện bị coi thường

Mới đây, Trấn Thành thu hút sự chú ý khi chia sẻ ảnh mới trên trang cá nhân. Đi kèm hình ảnh, nam nghệ sĩ viết: “Đừng coi thường một đóa hoa chưa nở! Dìm hàng tui, ý nói tui mập, ăn bột nở. Hãy nhìn đây, đây là ảnh mới nhất của Top 100, được chụp bằng điện thoại Duo 2T mới toanh vợ tặng và không qua app! Mời cả nhà thẩm định”.

Trong bài đăng, Trấn Thành sử dụng cách nói hài hước để phản ứng trước những lời trêu chọc về cân nặng và ngoại hình. Đáng chú ý, nam đạo diễn nhấn mạnh những hình ảnh mới được chụp bằng điện thoại do Hari Won tặng, không qua ứng dụng chỉnh sửa. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt là màn tương tác dí dỏm của anh khi tự tin đề nghị mọi người đánh giá diện mạo hiện tại.

Trấn Thành phản ứng khi bị chê ngoại hình.

Không chỉ gây chú ý bởi hình ảnh mới, Trấn Thành còn khiến khán giả thích thú khi nhắc đến món quà của bà xã. Sau gần 10 năm kết hôn, cả hai vẫn thường xuyên thể hiện sự quan tâm dành cho nhau thông qua những câu chuyện đời thường. Hari Won vốn được biết đến là người đồng hành, ủng hộ chồng trong công việc lẫn cuộc sống.

Hiện tại, Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ hoạt động nổi bật của showbiz Việt. Bên cạnh công việc MC, diễn viên và nhà sản xuất, anh dành nhiều thời gian cho lĩnh vực điện ảnh. Năm 2026, nam nghệ sĩ tiếp tục có một mùa phim Tết thành công với Thỏ Ơi!!. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 450 tỷ đồng, nối dài thành tích phòng vé của anh sau nhiều dự án trước đó.

Trong cuộc sống riêng, Trấn Thành và Hari Won vẫn duy trì sự gắn bó sau gần một thập kỷ về chung nhà. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đi du lịch, ăn uống và dành thời gian cho nhau. Tháng 10/2026, hai nghệ sĩ còn có chuyến đi Ai Cập sau lịch trình làm việc bận rộn. Những hình ảnh cả hai cùng khám phá các địa điểm nổi tiếng tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trấn Thành và Hari Won trong chuyến du lịch Ai Cập.

Về sự nghiệp điện ảnh, Trấn Thành từng có nhiều năm hoạt động với vai trò diễn viên trước khi chuyển hướng mạnh sang đạo diễn. Anh góp mặt trong các phim như Gia Sư Nữ Quái, Yêu Anh, Em Dám Không, Bệnh Viện Ma, Cua Lại Vợ Bầu và Đất Rừng Phương Nam. Tuy nhiên, dấu mốc quan trọng nhất đến vào năm 2021 khi anh đảm nhận vai trò diễn viên, nhà sản xuất trong Bố Già, tác phẩm đạt khoảng 427 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Sau thành công này, Trấn Thành tiếp tục đạo diễn Nhà Bà Nữ (475 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng), Bộ Tứ Báo Thủ (332 tỷ đồng) và Thỏ Ơi!! (khoảng 450 tỷ đồng). Anh trở thành một trong những đạo diễn có thành tích phòng vé nổi bật của điện ảnh Việt.

Trong thời gian tới, Trấn Thành còn chuẩn bị cho dự án EM, dự kiến ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2027. Bên cạnh đó, anh cũng tham gia dự án điện ảnh Hàn Quốc KAL: Thanh kiếm của Godumakhan. Đây được xem là những bước đi mới trong hành trình mở rộng hoạt động nghệ thuật của nam nghệ sĩ.

Từ một MC, diễn viên hài đến đạo diễn sở hữu nhiều phim trăm tỷ, Trấn Thành vẫn duy trì sức hút qua các hoạt động nghệ thuật lẫn đời sống cá nhân. Bài đăng mới nhất cùng món quà Hari Won dành tặng tiếp tục trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.