Trấn Thành làm rõ câu nói gây tranh luận trong lễ trao giải Tinh Hà 'Say Hi'

Khi Dương Domic nhận cú đúp giải Á quân và Ánh sáng Tinh hà, MC Trấn Thành đã “nảy số” và bình luận: “Cộng lại có hơn hay bằng Quán quân không? Nhiều quá!”. Chính khoảnh khắc này đã dấy lên cuộc tranh luận trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng nam MC thiếu tinh tế khi so sánh các giải thưởng hoàn toàn khác nhau.

Trên thực tế, trước câu nói trên, MC Trấn Thành cũng đã đề cập đến số tiền mà các vị trí nhận được. Cụ thể, Trấn Thành đã nói giải Ánh sáng Tinh hà cũng sẽ nhận được 100 triệu đồng từ nhà sản xuất. Vì vậy, ý của Trấn Thành thật sự là tổng số tiền của vị trí Á quân và giải thưởng đặc biệt này có thể sẽ vượt qua cả giải Quán quân.

Phát ngôn của MC Trấn Thành gây hiểu lầm với một bộ phận khán giả.

Ngay sau khi nắm được tranh luận trên mạng xã hội, Trấn Thành đã đăng bài trên Threads để làm rõ thông tin trong phát ngôn của mình. Anh cho rằng mình luôn phân định rõ ràng cả Quán quân, Á quân và giải Ánh sáng Tinh hà, và không hề có ý định cộng dồn các giải thưởng. Bên cạnh đó, anh cũng không tiếc lời chúc mừng Quang Hùng MasterD và Dương Domic vì 2 Anh Trai này đều rất xứng đáng với những thành quả ở cuối chương trình.

Trấn Thành giải thích về những hiểu lầm ngay sau khi chương trình phát sóng.

Dưới phần bình luận, fan của Trấn Thành cũng như khán giả theo dõi chương trình cũng lên tiếng ủng hộ nam MC. Xuyên suốt thời gian Tinh Hà “Say Hi” phát sóng, MC 39 tuổi nhận được nhiều lời khen vì những tình huống ứng xử tinh tế, tạo bầu không khí thoải mái cho cả 24 Anh trai. Chính vì vậy, cả 8 gương mặt mới lẫn 16 nghệ sĩ mà khán giả của Vũ trụ “Say Hi” đã quen thuộc đều cảm thấy dễ dàng hòa nhập qua sự kết nối và dẫn dắt của MC Trấn Thành.