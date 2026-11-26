Trong buổi giao lưu với các học viên của ACT Academy vào tháng 11/2026, Trấn Thành nhận được câu hỏi về việc lựa chọn những phân đoạn mà diễn viên cảm thấy bản thân thực sự phù hợp. Từ kinh nghiệm làm nghề, anh thẳng thắn cho rằng cá tính và tố chất riêng là những yếu tố quan trọng khi một người đảm nhận vai diễn.

Trấn Thành trong buổi giao lưu với các học viên của ACT Academy vào tháng 11/2026.

Nam nghệ sĩ nhấn mạnh: “Không hợp vai thì Trấn Thành diễn cũng chết các bạn nha!”. Anh còn lấy Hollywood làm ví dụ để cho thấy sự phù hợp với nhân vật không phải vấn đề riêng của điện ảnh Việt Nam. Dù là diễn viên ở bất kỳ nền công nghiệp điện ảnh nào, nếu không tìm được sự kết nối với vai diễn, kết quả vẫn có thể không đạt như mong đợi.

Theo Trấn Thành, tố chất là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến khả năng thể hiện nhân vật. Anh cho rằng diễn viên Việt Nam cần rèn luyện năng lực biến hóa đa dạng, có thể hóa thân thành nhiều kiểu người khác nhau. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc phải cố gồng mình vào mọi vai diễn mà thiếu đi sự phù hợp về cá tính và cảm xúc.

Trấn Thành trong "Bố già".

Chia sẻ này gợi mở một góc nhìn đáng chú ý về nghề diễn: kỹ thuật có thể được rèn luyện qua thời gian, nhưng sự thấu hiểu và kết nối với nhân vật cũng đóng vai trò quan trọng. Một diễn viên không chỉ cần học cách thể hiện cảm xúc mà còn phải tìm ra điểm giao thoa giữa thế giới nội tâm của mình và nhân vật trên kịch bản.

Đáng chú ý, quan điểm của Trấn Thành cũng có thể được nhìn rộng hơn ngoài phạm vi điện ảnh. Trong công việc hay cuộc sống, việc cố gắng trở thành một phiên bản không thuộc về mình đôi khi khiến mỗi người đánh mất sự tự nhiên và thế mạnh vốn có. Biết mình phù hợp với điều gì, đồng thời không ngừng trau dồi để phát triển, có lẽ là cách để mỗi người tìm được vị trí phù hợp.

Trấn Thành trong "Bệnh viện ma".

Phát ngôn của Trấn Thành vì thế không đơn thuần là lời khuyên dành cho những người đang theo đuổi diễn xuất. Đó còn là lời nhắc về giá trị của sự thấu hiểu bản thân: muốn thể hiện tốt một vai trò, trước hết cần biết mình có thể mang đến điều gì cho vai trò ấy.