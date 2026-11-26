Trong showbiz Việt, Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc là hai nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên thể hiện sự quý mến và ủng hộ dành cho nhau. Cả hai từng nhiều lần đồng hành trong các chương trình giải trí, tạo nên hình ảnh gần gũi như anh em trong một gia đình. Tuy nhiên, sự thân thiết ấy không đồng nghĩa với việc Trấn Thành có thể giúp Ninh Dương Lan Ngọc tìm được vai diễn điện ảnh phù hợp trong giai đoạn cô vắng bóng.

Những năm qua, Trấn Thành liên tiếp có các dự án điện ảnh tạo tiếng vang về doanh thu. Từ Bố Già, Nhà Bà Nữ đến Mai, nam nghệ sĩ từng bước khẳng định vị thế của mình ở lĩnh vực phim ảnh. Các tác phẩm do anh thực hiện đều thu hút sự quan tâm lớn của khán giả, giúp tên tuổi Trấn Thành gắn liền với những dự án có sức hút phòng vé.

Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc từng hợp tác trong dự án điện ảnh.

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc lại trải qua khoảng thời gian 4 năm không tham gia phim điện ảnh. Đáng chú ý, nữ diễn viên từng chia sẻ lý do cô không đóng phim suốt thời gian dài là vì không có ai mời. Cô cũng tiết lộ từng nhận được lời mời và chủ động từ chối vì chưa tìm thấy kịch bản phù hợp. Đây là khoảng lặng đáng chú ý trong sự nghiệp của một diễn viên từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh.

Điều khiến câu chuyện được chú ý là Lan Ngọc và Trấn Thành vốn có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Cả hai không chỉ quen biết trong công việc mà còn thường xuyên dành cho nhau những lời nói, hành động thể hiện sự quan tâm. Hình ảnh họ tương tác tự nhiên, thoải mái khiến khán giả cảm nhận được tình cảm gần gũi như người nhà.

Thực tế, Trấn Thành từng nhiều lần khẳng định anh không lựa chọn diễn viên dựa trên mối quan hệ thân thiết mà đặt tiêu chí phù hợp với nhân vật lên hàng đầu. Nam đạo diễn từng chia sẻ: "Tôi sẽ không bao giờ đưa người nào vào phim chỉ vì tôi quen biết, yêu thương họ". Quan điểm này cũng được thể hiện qua chính các dự án điện ảnh của anh. Dù Hari Won là bạn đời, nữ ca sĩ vẫn chưa có vai diễn nào trong những bộ phim do chồng đạo diễn vì chưa tìm được nhân vật phù hợp. Ngay cả Uyển Ân, em gái ruột của Trấn Thành, cũng phải trải qua quá trình casting để giành được vai diễn. Điều đó cho thấy với nam đạo diễn, tình cảm cá nhân và quyết định nghề nghiệp luôn được phân định rõ ràng.

Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc có mối quan hệ thân thiết.

Dẫu vậy, dù Trấn Thành liên tiếp thành công với các dự án điện ảnh, điều đó không đồng nghĩa anh có thể giúp người bạn thân tìm được cơ hội trở lại màn ảnh. Câu chuyện của Ninh Dương Lan Ngọc cho thấy sự thân thiết ngoài đời và cơ hội nghề nghiệp đôi khi là hai chuyện khác nhau. Một mối quan hệ tốt đẹp không nhất thiết phải được quy đổi thành vai diễn hay lời mời hợp tác.