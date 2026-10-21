Trấn Thành khiến khách quốc tế vỗ tay rần rần, yêu chiều Hari Won dù bận tối mặt

Trong những ngày qua, dù vắng mặt khỏi chuỗi concert Tinh Hà "Say Hi" tại TP.HCM, Trấn Thành vẫn trở thành cái tên gây chú ý trên mạng xã hội. Bởi lẽ, nam nghệ sĩ đã tranh thủ cùng bà xã Hari Won "đi trốn" tại Ai Cập, từ đó tạo nên hàng loạt chủ đề được bàn luận xôn xao. Đặc biệt, nhiều khán giả dành lời khen cho cách anh yêu chiều, tận hưởng cuộc sống cùng vợ.

Trấn Thành vẫn "gây sốt" cõi mạng dù đang vi vu tại Ai Cập cùng Hari Won.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành đăng tải đoạn video nhảy múa theo điệu nhạc xập xình tại một điểm tham quan ở Ai Cập. Anh nhún nhảy, hòa vào không khí tự nhiên và nhận được sự cổ vũ, vỗ tay của các vị khách du lịch lẫn người bản xứ khác. Ngoài ra, khoảnh khắc anh có phản ứng lịch sự khi vô tình va trúng một người đi đường cũng được cư dân mạng để ý.

Trấn Thành nhảy múa, được khách quốc tế vỗ tay rần rần. Nguồn: Trấn Thành

Ngoài ra, nam MC còn tranh thủ quay video cho bà xã Hari Won, khiến khán giả vô cùng hâm mộ. Nhiều người bình luận rằng Hari Won "thắng đời" khi được chồng cưng chiều hết mực, hay "có đạo diễn nghìn tỷ quay video thì khỏi lo lệch khung". Ngoài buổi tối tận hưởng âm nhạc, cả hai còn có những hoạt động như ăn uống, thăm thú cảnh quan, và gây chú ý hơn cả là cùng nhau cưỡi lạc đà tham quan Kim Tự Tháp.

Cách Trấn Thành cưng chiều Hari Won được nhiều cư dân mạng hâm mộ.

Cũng từ đây, không ít cư dân mạng đùa rằng lần đầu tiên trông thấy lạc đà chở "Bò Biển" hay "Xe Tải" (những biệt danh của Trấn Thành trong chương trình Running Man Vietnam). Bản thân nam nghệ sĩ cũng biết bản thân trở thành đề tài bị chọc ghẹo, đã đăng tải dòng trạng thái hài hước và dễ thương để "đáp trả".

Trấn Thành "xả hơi" sau 1 năm chăm chỉ, phủ sóng khắp nơi.

Trấn Thành đã có một năm 2026 chạy hết tốc lực, dẫn dắt hàng loạt chương trình ăn khách như Tinh Hà "Say Hi", A.I Là Ai?, Running Man Vietnam 2026, cũng như ra mắt phim Tết Thỏ Ơi!!, quay phim mới EM, tham gia đóng phim Hàn Kal: Thanh kiếm của Godumakhan và đã xác nhận dự án mới Xin Chào Thứ Bảy. Vì vậy, việc anh vẫn dành thời gian dẫn bà xã đi du lịch nước ngoài tạo được thiện cảm với không ít khán giả.