Trấn Thành hội ngộ 'hoàng tử nhạc phim' ERIK, Thùy Chi sẽ hát nhạc phim EM?

Mới đây, Trấn Thành hớn hở chia sẻ trên trang cá nhân: "Cuộc hẹn với các chiến thần vocal!". Đi kèm với đó, đạo diễn phim MAI chèn một bức ảnh tươi cười rạng rỡ cùng diva Hà Trần, ca sĩ Thùy Chi, Văn Mai Hương, ERIK. Dù chính chủ không chia sẻ mục đích của cuộc hẹn nhưng ở phần bình luận, nhiều netizen cho rằng dàn nghệ sĩ đang lên kế hoạch làm nhạc cho phim điện ảnh EM, dự kiến khởi chiếu vào dịp Tết Đinh Mùi.

Đáng chú ý, sự góp mặt của "hoàng tử nhạc phim" ERIK - "mối ruột" trong các phim có Trấn Thành như Yêu Và Yêu (Bệnh Viện Ma), Mình Chia Tay Đi (Cua Lại Vợ Bầu), Dù Cho Tận Thế (Bộ Tứ Báo Thủ) khiến netizen củng cố suy đoán anh được "chọn mặt gửi vàng". Tương tự, "Phượng Hoàng Lửa" Hà Trần từng thể hiện ca khúc Những Con Sông Ngón Tay đầy ma mị, da diết trong phim MAI. Văn Mai Hương là gương mặt thân quen khi xuất hiện trong phim Thỏ Ơi!! với hai vai trò diễn viên và ca sĩ, cùng diva Thanh Lam hát bản OST Hoa Gạo gây ám ảnh.

ERIK có 3 lần hát nhạc phim cho có Trấn Thành làm diễn viên - đạo diễn.

Trong khi đó, "Tí Nâu" Thùy Chi và Trấn Thành từng hợp tác vào sáu năm trước trong MV Nói Chia Tay Thật Khó. Cô cũng là giọng ca quen mặt trên màn ảnh khi gắn liền với nhiều ca khúc chủ đề nhạc phim như Góc Tối, Bèo Dạt Mây Trôi (Người Vợ Cuối Cùng), Chờ Ngày Anh Nhận Ra (Mối Tình Đầu Của Tôi).

Do vậy, màn tái hợp của hai anh em ở "vũ trụ điện ảnh" được cho là sẽ mang đến một màu sắc trong trẻo, nhẹ nhàng. Ngoài ra, khán giả cũng đặt "ngôi sao hy vọng" những giọng ca "khủng" nhất nhì V-Pop sẽ cùng hòa giọng trong một ca khúc.

Tính đến nay, Trấn Thành đã cầm trịch và "thắng lớn" ở nhiều phim như Bố Già, Nhà Bà Nữ, MAI, Bộ Tứ Báo Thủ, Thỏ Ơi!!. Bên cạnh tốc độ nhập hội phim "trăm tỉ" ở đường đua phòng vé, các ca khúc nhạc phim cũng bùng nổ không kém, liên tục leo Top trên BXH âm nhạc. Nhiều bản nhạc phim đạt hàng triệu lượt xem như Điều Cha Chưa Nói, Vì Sao Cha Không, Sau Lời Từ Khước, Chúng Ta Còn Ở Đó Không, Dù Cho Tận Thế... lọt vào danh sách đề cử tại giải Làn Sóng Xanh.