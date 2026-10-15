Trấn Thành hoàn tất ghi hình phim Em

Mới đây, Trấn Thành đăng tải hình ảnh bên bà xã Hari Won, đồng thời chia sẻ tin vui về tiến độ thực hiện các dự án nghệ thuật. Nam đạo diễn cho biết ba dự án lớn nhất trong năm của anh trong đó có phim điện ảnh Em 2027 đều hoàn tất phần ghi hình trong cùng một tuần.

“Bằng 1 cách thần kỳ nào đó mà 3 dự án lớn nhất trong năm của tôi... lại hoàn tất phần ghi hình trong cùng 1 tuần. Xong hết nhiệm vụ nặng nhọc rồi!!!! Giờ em đưa bà xã đi xả hơi đây ạ!!!!!”, Trấn Thành viết.

Trấn Thành đưa bà xã đi xã hơi sau loạt dự án lớn. Ảnh: FBNV

Sau khoảng thời gian bận rộn với lịch trình ghi hình, nam nghệ sĩ quyết định đưa Hari Won đi nghỉ ngơi. Anh còn hào hứng hỏi người hâm mộ về địa điểm du lịch của hai vợ chồng, khiến bài đăng nhận được sự chú ý.

Việc Trấn Thành xác nhận hoàn tất ghi hình đánh dấu cột mốc mới của Em. Sau khi khép lại quá trình quay phim, dự án sẽ bước vào giai đoạn hậu kỳ, hoàn thiện các công đoạn cần thiết trước khi đến với khán giả. Theo kế hoạch được công bố trước đó, tác phẩm dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2027.

Em được Trấn Thành khởi động vào ngày 7/8/2026. Trong buổi công bố dự án, nam đạo diễn cho biết anh vốn chuẩn bị một câu chuyện khác cho mùa phim Tết, nhưng quyết định thay đổi kế hoạch vì quá rung động với nội dung của Em. Anh cũng bày tỏ mong muốn mang đến một tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, thay vì chỉ lặp lại thành công từ những bộ phim trước.

Từ khi công bố, Em thu hút sự quan tâm bởi tên phim ngắn gọn cùng cách Trấn Thành giữ kín nhiều thông tin về nội dung và dàn diễn viên. Những hình ảnh hậu trường được chia sẻ trong quá trình ghi hình cũng khiến khán giả tò mò, liên tục suy đoán về các gương mặt góp mặt trong dự án.

Đạo diễn Trấn Thành. Ảnh: FBNV

Trước Em, Trấn Thành ghi dấu ấn với nhiều phim điện ảnh như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi. Các tác phẩm cho thấy sự chuyển hướng của anh từ diễn viên, MC sang vai trò đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất, đồng thời giúp tên tuổi Trấn Thành trở thành một trong những nhân vật được chú ý mỗi mùa phim Tết.

Với Em, nam đạo diễn tiếp tục lựa chọn thời điểm Tết Nguyên đán để giới thiệu tác phẩm mới. Khi quá trình ghi hình đã hoàn tất, sự chú ý của khán giả hiện hướng đến giai đoạn hậu kỳ và những thông tin tiếp theo về bộ phim. Nội dung chi tiết cùng các yếu tố được ê-kíp giữ kín vẫn là điều khiến công chúng chờ đợi trước ngày tác phẩm dự kiến ra rạp.