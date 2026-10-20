Trấn Thành – Hari Won tình tứ giữa sa mạc Ai Cập

Trấn Thành liên tục đăng tải hình ảnh trong chuyến du lịch cùng bà xã Hari Won trên trang cá nhân. Ảnh: FB Trấn Thành

Giữa khung cảnh hùng vĩ của Ai Cập, cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm, ghi lại nhiều khoảnh khắc ngọt ngào sau thời gian bận rộn với công việc. Ảnh: FB Trấn Thành

Trong loạt ảnh đầu tiên, vợ chồng nam nghệ sĩ lựa chọn trang phục mang tông trắng, kem và ghi thanh lịch, hài hòa với khung cảnh cổ kính của quần thể kim tự tháp. Ảnh: FB Trấn Thành

Cả hai cùng tạo dáng trước những công trình nổi tiếng, không quên trao nhau những cử chỉ gần gũi và ánh mắt tình cảm. Ảnh: FB Trấn Thành

Không lâu sau đó, Trấn Thành tiếp tục chia sẻ một album khác, ghi lại những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng giữa sa mạc rộng lớn. Thay vì chỉ đứng tạo dáng chụp ảnh, cả hai nắm tay, nhún nhảy và thực hiện những động tác ngẫu hứng trước ống kính. Ảnh: FB Trấn Thành

Điểm nhấn của loạt hình nằm ở phong cách thể hiện tự nhiên, pha chút hài hước đặc trưng của cặp đôi. Trong khung cảnh sa mạc trải dài dưới bầu trời xanh, Trấn Thành và Hari Won cùng thực hiện những động tác mang màu sắc múa đương đại. Ảnh: FB Trấn Thành

Dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách hai nghệ sĩ tương tác tự nhiên, đồng thời gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. Không ít ý kiến cho rằng những khoảnh khắc này mang lại cảm giác gần gũi hơn so với các bộ ảnh du lịch được dàn dựng cầu kỳ. Ảnh: FB Trấn Thành

Sau nhiều năm chung sống, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, tình cảm và không ngại thể hiện sự thân thiết trước công chúng. Ảnh: FB Trấn Thành

Chuyến đi Ai Cập diễn ra sau khi Trấn Thành hoàn thành phần ghi hình cho ba dự án lớn trong năm, gồm hai chương trình truyền hình Running Man Vietnam, Tinh Hà Say Hi và phim điện ảnh EM 2027. Theo chia sẻ trước đó của nam nghệ sĩ, các dự án đều hoàn tất ghi hình trong cùng một tuần, khiến lịch trình làm việc của anh trở nên dày đặc. Sau giai đoạn tập trung cho công việc, Trấn Thành quyết định dành thời gian đưa bà xã đi du lịch, nghỉ ngơi và tận hưởng những trải nghiệm mới. Ảnh: FB Trấn Thành

Vợ chồng Trấn Thành và Hari Won du lịch Las Vegas. Clip: FB Trấn Thành