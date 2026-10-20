Trấn Thành hạnh phúc với quyết định quan trọng sau 13 năm

Trấn Thành là nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như dẫn chương trình, diễn xuất, đạo diễn điện ảnh. Anh ghi dấu ấn tại phòng vé Việt Nam qua loạt phim trăm tỷ như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai và Bộ Tứ Báo Thủ. Năm 2026, nam nghệ sĩ tiếp tục mở rộng hoạt động điện ảnh với những dự án trong và ngoài nước.

Vào dịp Tết Nguyên đán, Trấn Thành ra mắt Thỏ Ơi!!. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 449 tỷ đồng, tiếp tục nối dài thành tích phòng vé của nam nghệ sĩ trong vai trò đạo diễn. Anh cũng tham gia dự án điện ảnh Hàn Quốc The Sword: A Legend of the Red Wolf của đạo diễn Kim Han Min. Để chuẩn bị cho nhân vật, Trấn Thành cho biết anh phải học thoại bằng ba ngôn ngữ. Phim có sự góp mặt của Park Bo Gum và dự kiến ra mắt năm 2027.

Trấn Thành là nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt.

Bên cạnh vai trò đạo diễn và diễn viên, Trấn Thành còn tái xuất ở lĩnh vực lồng tiếng sau 13 năm trong phim hoạt hình Minions & Quái Vật. Trước đó, anh từng góp giọng trong các dự án như Alvin and the Chipmunks 3, Madagascar 3: Thần tượng châu Âu, Kẻ trộm mặt trăng 2 và Turbo: Tay đua siêu tốc. Trong bộ phim mới, anh đảm nhận lồng tiếng cho Max, một đạo diễn nuôi tham vọng thực hiện tác phẩm về quái vật tại Hollywood.

Sự trở lại của Trấn Thành mang đến kết quả tích cực khi Minions & Quái Vật thu về hơn 162 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Theo số liệu được công bố, tác phẩm trở thành phim Hollywood có doanh thu cao nhất tại thị trường Việt Nam trong năm 2026. Đặc biệt, bản lồng tiếng đóng góp hơn 70% tổng doanh thu của phim tại phòng vé. Đây là kết quả đáng tự hào, bởi thành tích ấy phản ánh sự đón nhận của khán giả dành cho phiên bản tiếng Việt mà Trấn Thành tham gia.

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ từng bày tỏ niềm vui: "Ôi như 1 giấc mơ! Thật hãnh diện cho em sau 13 năm trở lại lồng tiếng với doanh thu bản lồng tiếng hơn 70% doanh số! Cảm ơn 500 anh em đã thương Hai nha! Thương quá thương quá! Thật hạnh phúc!". Những lời chia sẻ gần gũi cho thấy sự xúc động của nam nghệ sĩ khi quyết định quay lại sau thời gian dài không tham gia lồng tiếng. Với anh, niềm vui không chỉ nằm ở con số doanh thu mà còn đến từ việc khán giả tiếp tục đón nhận giọng nói của mình trong một vai diễn hoạt hình.

Trấn Thành tái xuất ở lĩnh vực lồng tiếng sau 13 năm trong phim hoạt hình Minions & Quái Vật.

Niềm vui của Trấn Thành còn đến từ phản hồi của khán giả dành cho phần thể hiện của anh. Một số người xem khen bộ phim dễ thương, hài hước và cho rằng giọng lồng tiếng của nam nghệ sĩ góp phần tạo nên tiếng cười xuyên suốt tác phẩm. Một khán giả bình luận: "Phim đáng yêu, nghe giọng Trấn Thành hài hước, cười từ đầu đến cuối phim". Người khác nhận xét: "Trấn Thành lồng tiếng nghe hay, lôi cuốn người xem. Trấn Thành như hóa thân vào nhân vật nên lồng tiếng giàu xúc cảm".

Những phản hồi này cho thấy khán giả không chỉ quan tâm đến thương hiệu Minions mà còn dành sự chú ý cho phiên bản lồng tiếng Việt. Việc người xem nhận ra màu sắc riêng trong giọng nói, cách nhấn nhá và thể hiện cảm xúc của Trấn Thành cũng góp phần lý giải sức hút của phiên bản này. Dù thành công phòng vé còn phụ thuộc vào độ phổ biến của thương hiệu, nội dung và nhiều yếu tố phát hành, tỷ lệ doanh thu từ bản lồng tiếng cùng phản hồi tích cực là những tín hiệu đáng mừng đối với nam nghệ sĩ trong lần trở lại.

Sau nhiều năm tập trung cho diễn xuất và đạo diễn, Trấn Thành đã có thêm một dấu mốc mới trong sự nghiệp khi quyết định quay lại với công việc lồng tiếng. Thành công của Minions & Quái Vật cùng những phản hồi tích cực từ khán giả là nguồn động viên lớn dành cho nam nghệ sĩ sau 13 năm vắng bóng ở lĩnh vực này. Lần trở lại không đơn thuần là cơ hội góp giọng cho một bộ phim hoạt hình nổi tiếng, mà còn giúp Trấn Thành nối lại mối duyên với phim hoạt hình Hollywood.