Trước khi trở thành nữ chính của bộ phim trăm tỷ, Phương Anh Đào đã có một hành trình làm nghề tương đối bền bỉ. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng khả năng diễn xuất giàu cảm xúc, cô từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Chàng Vợ Của Em, Bằng Chứng Vô Hình và Tro Tàn Rực Rỡ. Dù thường xuyên được tin tưởng giao những nhân vật quan trọng, nữ diễn viên vẫn chưa có tác phẩm thực sự bùng nổ về doanh thu để tạo nên sức bật lớn về danh tiếng.

Đây cũng là điều khiến hành trình của Phương Anh Đào trở nên đáng chú ý. Cô không thiếu cơ hội thể hiện bản thân, cũng không phải gương mặt mới trong giới điện ảnh. Tuy nhiên, giữa thị trường phim Việt ngày càng cạnh tranh, việc có vai chính chưa đủ để bảo đảm một diễn viên trở thành cái tên được đông đảo công chúng nhận diện. Phương Anh Đào có năng lực, có ngoại hình và kinh nghiệm, nhưng vẫn thiếu một vai diễn đủ sức đưa những lợi thế ấy đến với số đông.

Trấn Thành và Phương Anh Đào có màn kết hợp thành công trong phim Mai.

Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2024 khi cô được Trấn Thành lựa chọn đảm nhận vai nữ chính trong Mai. Bộ phim xoay quanh cuộc đời của một người phụ nữ mang nhiều tổn thương, phải đối diện với định kiến xã hội và những giằng xé trong tình yêu. Nhân vật Mai có diễn biến tâm lý phức tạp, đòi hỏi người thể hiện phải truyền tải được những cảm xúc đan xen giữa mặc cảm, đau khổ, hy vọng và khát khao hạnh phúc.

Với vai diễn này, Phương Anh Đào có cơ hội phô diễn thế mạnh diễn xuất sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm. Cô không chỉ thể hiện được sự mong manh của nhân vật mà còn cho thấy nội lực trong những phân đoạn cao trào. Sự kết hợp giữa ngoại hình, biểu cảm và khả năng nhập vai giúp nữ diễn viên tạo được dấu ấn riêng, trở thành một trong những điểm sáng của tác phẩm.

Ở phía sau thành công ấy, vai trò của Trấn Thành cũng rất đáng kể. Với tư cách đạo diễn kiêm nhà sản xuất, anh xây dựng câu chuyện lấy nhân vật Mai làm trung tâm, tạo điều kiện để nữ chính phát triển xuyên suốt bộ phim. Trấn Thành vốn có kinh nghiệm khai thác những câu chuyện gần gũi với đời sống và tâm lý khán giả đại chúng. Việc lựa chọn Phương Anh Đào cho thấy anh đã nhìn thấy tiềm năng ở một diễn viên có thực lực nhưng chưa thực sự bùng nổ về thương mại.

Mai sau đó đạt doanh thu hơn 550 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Thành công này giúp Trấn Thành tiếp tục khẳng định năng lực đạo diễn, đồng thời đưa Phương Anh Đào lên một nấc thang mới trong sự nghiệp. Nữ diễn viên cũng có thêm sự ghi nhận về chuyên môn với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Hai nghệ sĩ tạo nên một trong những màn kết hợp đáng chú ý của điện ảnh Việt.

Sau dấu mốc năm 2024, Phương Anh Đào tiếp tục được chú ý qua những dự án điện ảnh mới, trong đó có Báu Vật Trời Cho và Ngày Con Còn Mẹ. Đáng chú ý, bộ phim Ngày Con Còn Mẹ tiếp tục giúp cô đảm nhận vị trí nữ chính, cho thấy sức hút của nữ diễn viên vẫn được duy trì sau thành công của Mai. Ngoài công việc, Phương Anh Đào tương đối kín tiếng, ít chia sẻ chuyện tình cảm và chủ yếu dành sự quan tâm cho các hoạt động nghệ thuật.

Nhìn lại chặng đường đã qua, sẽ không công bằng nếu cho rằng thành công của Phương Anh Đào hoàn toàn đến từ Trấn Thành. Nữ diễn viên đã phải trải qua nhiều năm làm nghề, tích lũy kinh nghiệm và chứng minh năng lực trước khi có được cơ hội lớn. Tuy nhiên, cũng khó phủ nhận Mai chính là mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp của cô. Nếu tài năng và sự nỗ lực là nền tảng, Trấn Thành cùng bộ phim này đã góp phần tạo nên bệ phóng đủ lớn để Phương Anh Đào bước ra khỏi giới hạn danh tiếng trước đó, trở thành một trong những nữ diễn viên được chú ý của điện ảnh Việt.