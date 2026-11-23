Mới đây, khoảnh khắc Trấn Thành tặng quà chia tay các đồng nghiệp trong ngày ghi hình cuối cùng của một chương trình thực tế nhận được sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, thay vì chuẩn bị những món quà lưu niệm, nam nghệ sĩ quyết định chuyển khoản trực tiếp cho từng người. Hành động này không chỉ khiến không khí hậu trường trở nên náo nhiệt mà còn phần nào cho thấy cách Trấn Thành đối đãi với những người đã đồng hành cùng mình.

Theo đoạn video được chia sẻ, Trấn Thành chuyển khoản 10 triệu đồng cho mỗi thành viên, gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang A.P, Quang Trung và Lê Nhân. Tổng cộng, nam nghệ sĩ đã dành 70 triệu đồng làm quà chia tay. Dù không chuẩn bị quà từ trước vì lịch trình bận rộn, anh vẫn tìm cách gửi đến mọi người một món quà thiết thực, tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ trước khi kết thúc hành trình.

Trấn Thành bị ' CẢNH BÁO' vì giao dịch quá nhiều lần

Điều đáng nói, trong số những người nhận quà có Lê Nhân, thành viên thuộc Gia tộc R vốn có mối quan hệ thân thiết với Trấn Thành. Tuy nhiên, món quà này không chỉ dành riêng cho Lê Nhân mà được trao đến tất cả sáu đồng nghiệp còn lại với giá trị tương đương. Chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng lại đáng chú ý, bởi nó cho thấy sự quan tâm của Trấn Thành không chỉ giới hạn trong nhóm bạn thân quen.

Trong môi trường giải trí, nơi các nghệ sĩ thường xuyên gặp gỡ và hợp tác ở nhiều dự án khác nhau, cách ứng xử giữa những người đồng nghiệp cũng là điều góp phần tạo nên một mối quan hệ lâu dài. Với Trấn Thành, sự hào phóng trong lần chia tay này có thể xem là một cách anh bày tỏ sự trân trọng dành cho những người đã cùng mình trải qua thời gian làm việc.

Thực tế, Trấn Thành là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình truyền hình và dự án điện ảnh. Anh có cơ hội làm việc với nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi lâu năm đến các gương mặt trẻ. Không ít lần, nam nghệ sĩ trở thành người khuấy động bầu không khí bằng những câu nói hài hước, những màn trêu chọc hay cách tương tác tự nhiên với đồng nghiệp.

Trấn Thành luôn là người biết cách khuấy động không khí cùng đồng nghiệp trong các chương trình.

Sau cùng, 70 triệu đồng là con số khiến nhiều người chú ý, nhưng giá trị của khoảnh khắc này không chỉ nằm ở tiền bạc. Điều đáng nhớ hơn là cách Trấn Thành khiến những người đồng hành cảm thấy được quan tâm trong ngày chia tay. Có lẽ, bên cạnh tài năng và sự duyên dáng trên sân khấu, những hành động đời thường như thế cũng góp phần lý giải vì sao nam nghệ sĩ duy trì được nhiều mối quan hệ trong showbiz Việt.