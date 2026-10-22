Trấn Thành đưa Hari Won đến Ai Cập, hé lộ món quà đặc biệt

Sau khi hoàn thành ghi hình cùng lúc ba dự án lớn gồm Running Man, Tinh hà say hi và phim điện ảnh Em 2027, Trấn Thành quyết định tạm gác công việc để cùng bà xã Hari Won tận hưởng kỳ nghỉ tại Ai Cập.

Trong ngày đầu đặt chân đến quốc gia Bắc Phi, cặp đôi thưởng thức bữa sáng với tầm nhìn hướng ra những kim tự tháp nổi tiếng. Khung cảnh độc đáo cùng không gian giàu dấu ấn lịch sử mang đến cho hai nghệ sĩ những trải nghiệm mới mẻ.

Trong chuyến đi, Hari Won hào hứng chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng cưỡi lạc đà trên sa mạc. Nữ ca sĩ hài hước ví mình như nàng công chúa, còn ông xã là chàng thợ ảnh luôn theo sát để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cô.

Không chỉ tham quan, hai nghệ sĩ còn cùng nhau khiêu vũ giữa sa mạc, tận hưởng những phút giây thư thái sau thời gian dài tập trung cho công việc. Những khoảnh khắc ngọt ngào tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trấn Thành tiết lộ, anh trân trọng từng khoảnh khắc bên vợ bởi cơ hội quay lại vùng đất này có thể không nhiều. Với anh, chuyến đi không chỉ giúp hai người nghỉ ngơi mà còn mang đến những kỷ niệm đáng nhớ. Đây cũng là món quà Trấn Thành dành tặng Hari Won nhân dịp 20/10.

Trấn Thành sinh năm 1987, kém Hari Won hai tuổi. Cặp đôi tổ chức đám cưới năm 2016, sau khoảng một năm hẹn hò. Từ khi kết hôn, chuyện tình cảm của cả hai thường xuyên nhận được sự quan tâm của công chúng.

Dù nhiều lần vướng tin đồn trục trặc hôn nhân, thậm chí bị đặt nghi vấn về hợp đồng hôn nhân, hai nghệ sĩ vẫn duy trì sự đồng hành trong cuộc sống và công việc. Có thời điểm họ giữ im lặng trước những lời đồn đoán, nhưng cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh hẹn hò, xuất hiện bên nhau để thể hiện tình cảm.

Trấn Thành từng chia sẻ Hari Won là người thấu hiểu mình nhất và bày tỏ mong muốn được ở bên bà xã trọn đời. Chuyến du lịch Ai Cập lần này tiếp tục cho thấy những khoảnh khắc gần gũi, tình tứ của cặp đôi sau gần một thập kỷ chung sống.