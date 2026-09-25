Trấn Thành: Đi qua nhiều lựa chọn để hiểu khi nào 'ONE là ĐỦ'

Trấn Thành cùng VIB Visa ONE Card gói gọn mọi nhu cầu chi tiêu chỉ trong một chiếc thẻ.

Không cần theo dõi showbiz thường xuyên, nhiều khán giả vẫn biết Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ bận rộn nhất làng giải trí Việt. Hơn 20 năm làm nghề, anh đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc: MC, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, cùng trách nhiệm của người con, người chồng, người anh cả trong gia đình. Một nhịp sống đa nhiệm đồng nghĩa với nhiều nhu cầu và yêu cầu sự tối ưu về thời gian, tâm trí.

Đó cũng là điểm khởi đầu của series đối thoại do VIB và Visa hợp tác thực hiện, với Trấn Thành là khách mời đầu tiên.

Một chiếc thẻ gói nhiều nhu cầu chi tiêu

Với một người di chuyển với tần suất cao và có nhiều mối quan tâm cùng lúc như Trấn Thành, VIB Visa ONE Card được thiết kế để giải quyết đúng bài toán đó: tích hợp đa dạng nhu cầu chi tiêu vào một chiếc thẻ duy nhất, thay vì phân tán trên nhiều dòng sản phẩm cho từng mục đích riêng lẻ.

Khách hàng có thể lựa chọn tối đa 3 trong 5 nhóm danh mục ưu tiên - gồm Mua sắm, Du lịch, Giáo dục, Bảo hiểm và Chi tiêu nước ngoài - để nhận mức hoàn tiền tới 9%. Đáng chú ý, lựa chọn này không cố định mà có thể chủ động tùy chỉnh ngay trên chiếc thẻ đang sử dụng.

Trấn Thành chia sẻ câu chuyện từ hơn 20 năm trước. Khi mới vào nghề, ngay sau khi nhận thù lao làm MC đầu tiên, anh đã dành gần 1/3 số tiền để mua chai nước hoa mơ ước từ lâu. Với anh, khi đã yêu thích, việc tập trung vào một lựa chọn chất lượng sẽ hợp lý hơn chia nhỏ chi phí cho nhiều mục ít giá trị.

Đây cũng là logic mà One Card áp dụng vào chi tiêu: tập trung ưu đãi vào đúng những nhóm khách hàng quan tâm nhất, thay vì phân tán quyền lợi cho những nhu cầu không thật sự ưu tiên.

Nhiều vai trò, lắm trải nghiệm nhưng với Trấn Thành, lựa chọn phù hợp nhất mới là "premium".

Câu chuyện giữa Trấn Thành và Hari Won cũng minh họa rõ tinh thần này. Anh ví vợ mình như phiên bản "everything" - người sở hữu nhiều phẩm chất và đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc, từ bạn đời đến người quản lý tài chính gia đình. Anh so sánh Hari Won một cách trìu mến với chiếc thẻ VIB Visa ONE Card nhờ khả năng linh hoạt "quẹt cái gì cũng dính".

Đây là hình ảnh trực quan cho thấy một lựa chọn duy nhất vẫn đáp ứng đa dạng nhu cầu, nếu được thiết kế đúng cách.

Một sản phẩm lớn lên cùng năng lực tài chính

Ngoài tính linh hoạt trong lựa chọn danh mục hoàn tiền, VIB Visa ONE Card còn được thiết kế để tiếp tục phù hợp khi năng lực tài chính của khách hàng thay đổi.

Khi đáp ứng các điều kiện tương ứng, khách hàng sẽ được nâng hạng từ Gold lên Platinum và Signature ngay trên chiếc thẻ hiện tại, với hạn mức tín dụng có thể lên đến 2 tỷ đồng cùng hệ quyền lợi mở rộng, mà không cần chuyển sang một chiếc thẻ mới.

Ở hạng Signature, khách hàng được sử dụng miễn phí 4 lượt phòng chờ sân bay và không giới hạn theo doanh số chi tiêu nước ngoài, đồng thời được hưởng ưu đãi mức phí quản lý giao dịch ngoại tệ 0% trong 3 tháng đầu và 1% ở các tháng tiếp theo - những quyền lợi phù hợp với nhịp sống của những người thường xuyên di chuyển.

Cách thiết kế này cũng tương đồng với một quan điểm mà Trấn Thành theo đuổi trong sự nghiệp: phát triển không có nghĩa là bắt đầu lại từ đầu. Từ MC đến diễn viên, đạo diễn rồi nhà sản xuất, mỗi vai trò mới của anh đều được xây trên nền những gì đã có, chứ không thay thế hoàn toàn phiên bản trước. Như anh chia sẻ, "cũng là mình thôi, mà là một phiên bản tốt hơn".

Đi qua nhiều lựa chọn, Trấn Thành nhận ra chỉ "ONE là đủ" cho nhịp sống đa nhiệm.

Bên cạnh đó, với Trấn Thành, sản phẩm cao cấp không nhất thiết phải đắt nhất hay tốt nhất theo tiêu chuẩn chung, mà nằm ở độ phù hợp với người sử dụng. “Premium không phải cái tốt nhất, mắc nhất. Cái gì phù hợp với mình nhất, thỏa mãn được nhiều nhu cầu của mình nhất ngay cùng một thời điểm thì cái đó chắc chắn là premium”, anh chia sẻ.

Đó có thể là món ăn bình dân hợp khẩu vị, một không gian sống vừa vặn hay sản phẩm người dùng muốn gắn bó lâu dài giữa nhiều lựa chọn. Định nghĩa "cao cấp" vì thế không gói gọn trong giá trị vật chất. Đó còn là khả năng loại bỏ những phiền toái không cần thiết, đáp ứng đủ nhu cầu một cách đúng lúc với một trải nghiệm tối giản và thuận tiện nhất.

“Đủ” không phải là một thứ cố định

Điểm ấn tượng nhất trong câu chuyện của Trấn Thành là định nghĩa về chữ “đủ” của anh không cố định theo thời gian. Ở tuổi đôi mươi, “đủ” là kiếm được tiền để phụ giúp gia đình. Giai đoạn tiếp theo, đó là được làm công việc yêu thích, sở hữu những thứ từng ao ước, hay có đủ tự do để trải nghiệm.

Khi bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, những ưu tiên ấy lại thay đổi. Trấn Thành cho rằng mỗi giai đoạn sẽ có một chữ “đủ” khác nhau. Khi trải nghiệm nhiều hơn và hiểu mình rõ hơn, con người không nhất thiết muốn ít đi. Họ chỉ bắt đầu biết rõ hơn điều gì thực sự xứng đáng với thời gian, sự chú ý và năng lượng của mình.

Đây cũng là điểm tương đồng giữa câu chuyện cá nhân của Trấn Thành và triết lý của One Card. Một chiếc thẻ không thể quyết định mức “đủ” cho người dùng, nhưng tính linh hoạt của sản phẩm sẽ hỗ trợ họ tự định nghĩa nhu cầu theo từng giai đoạn.

Một chiếc thẻ có thể gói nhiều nhu cầu chi tiêu, tự điều chỉnh theo từng giai đoạn tài chính, và tiếp tục đồng hành khi năng lực của khách hàng tăng lên - để khách hàng có thể tiếp tục muốn nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, mà không phải biến mỗi nhu cầu thành một quyết định tài chính mới.

Sau cùng, Trấn Thành vẫn sẽ làm nhiều, trải nghiệm nhiều và tiếp tục tìm kiếm những phiên bản mới của chính mình. Chỉ là sau khi đã đi qua đủ nhiều, câu hỏi có thể không còn là “Mình có thể có thêm gì?”, mà là “Điều gì thực sự đáng để mình giữ lại?”

Và đôi khi, câu trả lời không cần phải “nhiều hơn”. Nhiều thì tốt, nhưng chỉ ONE là đủ.