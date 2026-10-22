Trấn Thành đáp trả khi bị chê

Mới đây, Trấn Thành tiếp tục đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch Ai Cập cùng Hari Won, kèm dòng trạng thái: “Dẫn ghệ đi uống cafe! Đăng cho hết hình”. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi những hình ảnh vui vẻ của cặp đôi và màn tương tác hài hước giữa nam nghệ sĩ với khán giả.

Dưới phần bình luận, một tài khoản nhận xét: “Nhìn Hai như sản phụ, coi cái đầm Hai mặc kìa. Tức top 100 thiệt chứ”. Trước lời trêu chọc này, Trấn Thành lập tức phản hồi bằng giọng điệu dí dỏm: “Bộ đồ người ta dân chơi có duyên như vậy, bà la sản phụ”.

Trấn Thành phản hồi khi bị chê trang phục.

Màn đối đáp cho thấy cách nam nghệ sĩ tương tác thoải mái với người theo dõi. Thay vì phản ứng căng thẳng trước nhận xét về trang phục, Trấn Thành biến lời trêu đùa thành một cuộc trò chuyện vui vẻ. Bộ đồ dáng dài, rộng của anh cũng trở thành chi tiết được chú ý trong loạt ảnh du lịch.

Chuyến đi Ai Cập của vợ chồng Trấn Thành được chia sẻ sau giai đoạn nam nghệ sĩ tham gia nhiều dự án, gồm 2 chương trình truyền hình và EM. Cặp đôi đăng ảnh tại Cairo, bên quần thể kim tự tháp Giza, đồng thời ghi lại những trải nghiệm trong chuyến đi. Một trong những khoảnh khắc được quan tâm là bữa sáng tại nơi lưu trú có ban công nhìn ra kim tự tháp.

Trấn Thành và Hari Won ăn sáng ở Ai Cập.

Không chỉ tham quan các địa danh nổi tiếng, Trấn Thành và Hari Won còn ghé Farsha Mountain Cafe ở Sharm El Sheikh, địa điểm có phong cách trang trí mang dấu ấn Trung Đông và tầm nhìn hướng ra biển Đỏ. Nam nghệ sĩ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc hài hước, từ chuyện đọc hóa đơn địa phương đến việc than chiếc bồn tiểu quá cao so với chiều cao 1,71 m của mình.

Những hình ảnh tình tứ và cách gọi Hari Won là “ghệ” tiếp tục cho thấy sự gần gũi của cặp đôi sau gần 10 năm kết hôn. Hai người công khai mối quan hệ năm 2016 và tổ chức đám cưới vào tháng 12 cùng năm. Trong cuộc sống hiện tại, Hari Won duy trì hoạt động nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực như dẫn chương trình, ca hát và tham gia các sự kiện, trong khi Trấn Thành tập trung đáng kể vào điện ảnh.

Trấn Thành và Hari Won.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Trấn Thành ghi dấu ấn với vai trò diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Các phim do anh đạo diễn như Bố Già đạt khoảng 427 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ đạt khoảng 475 tỷ đồng, Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng, Bộ Tứ Báo Thủ đạt khoảng 332 tỷ đồng và Thỏ Ơi!! đạt khoảng 450 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Tổng doanh thu của năm phim vào khoảng 2.235 tỷ đồng, cho thấy sức hút đáng kể của các dự án mang tên anh.

Trong năm 2026, Thỏ Ơi!! là dự án điện ảnh đã ra rạp của Trấn Thành. Anh còn tham gia dự án phim Hàn Quốc KAL: Thanh kiếm của Godumakhan và chuẩn bị cho EM, dự kiến ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2027.

Về phía Hari Won, nữ nghệ sĩ từng góp mặt trong nhiều phim Việt như Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, Bệnh Viện Ma, 49 Ngày 2, Cua Lại Vợ Bầu và Oppa, Phiền Quá Nha!. Trong đó, Cua Lại Vợ Bầu đạt khoảng 191,8 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Những năm gần đây, cô tập trung nhiều hơn vào các hoạt động truyền hình, âm nhạc và đồng hành cùng chồng trong công việc.

Từ màn đáp trả về trang phục đến những hình ảnh trong chuyến đi Ai Cập, Trấn Thành tiếp tục thu hút sự quan tâm bằng cách chia sẻ cuộc sống riêng một cách hài hước. Sau hành trình nghỉ dưỡng, nam nghệ sĩ được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn với những dự án điện ảnh sắp tới.