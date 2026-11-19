Mới đây, tại buổi ra mắt album mới của Hồ Ngọc Hà diễn ra vào chiều 19/11, sự xuất hiện của Trấn Thành thu hút sự chú ý. Đáng nói, dù đang bận rộn với dự án phim Tết và bước vào giai đoạn hậu kỳ, nam đạo diễn vẫn dành thời gian đến chúc mừng đàn chị. Màn tương tác giữa cả hai cũng mang đến nhiều tiếng cười cho khách mời.

Trong buổi gặp gỡ, Hồ Ngọc Hà tiết lộ Trấn Thành vốn là người có lịch trình làm việc dày đặc. Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: "Trấn Thành còn bận làm phim Tết nữa, thời điểm này đang bế quan, thế mà vẫn lại tới đây đấy, bởi vì bảo là yêu Hà đấy". Ngay sau đó, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng chữa cháy bằng câu nói "content thôi, content thôi", khiến không khí buổi ra mắt thêm phần vui vẻ.

Trấn Thành có mặt ủng hộ Hồ Ngọc Hà ra Album mới.

Trước lời trêu đùa của đàn chị, Trấn Thành cũng thoải mái bày tỏ tình cảm dành cho Hồ Ngọc Hà. Nam nghệ sĩ cho biết anh cảm thấy vui khi chứng kiến người bạn của mình vẫn luôn làm mới bản thân, không bao giờ cũ trong mắt khán giả.

Trấn Thành chia sẻ thời điểm hiện tại anh thực sự đang bế quan để tập trung hoàn thành phim Tết. Nam đạo diễn đang ở khâu hậu kỳ, vốn là giai đoạn anh thường hạn chế xuất hiện tại các sự kiện để dành toàn bộ thời gian cho công việc. Tuy nhiên, riêng với Hồ Ngọc Hà, anh vẫn muốn có mặt để thể hiện sự ủng hộ.

Đáng chú ý, Trấn Thành còn nhắc đến Erik khi chia sẻ về những lời mời tham dự sự kiện gần đây. Nam nghệ sĩ cho biết anh cảm thấy tiếc nuối và áy náy vì không thể đến chúc mừng đàn em trong buổi ra mắt EP mới. Thậm chí, anh đã phải thức trắng đêm để tranh thủ hoàn thành công việc, cố gắng sắp xếp thời gian xuất hiện tại sự kiện của Hồ Ngọc Hà rồi quay về tiếp tục hậu kỳ.

Hồ Ngọc Hà và Trấn Thành trao nhau cái ôm.

Trước sự chân thành của đàn em, Hồ Ngọc Hà cũng có phản ứng đầy tình cảm. Nữ ca sĩ nhắc lại rằng không phải sự kiện nào cô cũng cần mọi người phải có mặt, nhưng một khi đã thực sự mong muốn ai đó đến chung vui thì điều đó mang ý nghĩa đặc biệt. Chính lời chia sẻ này khiến Trấn Thành càng thêm xúc động.

Đáng chú ý, sau khi chia sẻ lý do đặc biệt khiến mình có mặt tại sự kiện, Trấn Thành bất ngờ tự hỏi rồi tự trả lời: "Yêu hay là không yêu? Yêu, yêu Hồ Ngọc Hà nha". Màn thể hiện tình cảm đầy hài hước của nam nghệ sĩ khiến không khí buổi ra mắt thêm rộn ràng. Sau đó, cả hai trao nhau một cái ôm thân thiết, cho thấy mối quan hệ đồng nghiệp gần gũi và tình cảm dành cho nhau.

Trấn Thành và Hồ Ngọc Hà giữ mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm.

Màn tương tác cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa Trấn Thành và Hồ Ngọc Hà. Không chỉ dành cho nhau những lời nói hài hước, cả hai còn thể hiện sự trân trọng, ủng hộ đối phương trong công việc. Đặc biệt, việc Trấn Thành gác lại lịch trình hậu kỳ phim Tết để có mặt tại sự kiện cũng phần nào cho thấy tình cảm mà nam nghệ sĩ dành cho người đồng nghiệp thân thiết.