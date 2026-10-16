Trấn Thành có thông báo quan trọng cùng Hari Won

Mới đây, Trấn Thành chia sẻ hình ảnh bên bà xã Hari Won trên trang cá nhân, đồng thời thông báo đã hoàn thành một cột mốc công việc quan trọng trong năm. Sau thời gian tập trung cho các dự án, nam đạo diễn dự định đưa vợ đi nghỉ ngơi, thu hút sự chú ý của khán giả. Cụ thể, Trấn Thành viết: “Bằng 1 cách thần kỳ nào đó mà 3 dự án lớn nhất trong năm của tôi...Lại hoàn tất phần ghi hình trong cùng 1 tuần. Xong hết nhiệm vụ nặng nhọc rồi! Giờ em đưa bà xã đi xả hơi đây ạ! Bye Sài Gòn nha! Đố mọi người lần này tụi em đi đâu chơi? Lát đáp rồi biết hen! Hi hi….Bye cả nhà! Muah muah!”

Trấn Thành chia sẻ hình ảnh bên Hari Won, thông báo hoàn thành ghi hình phim Em và dự định đưa bà xã đi nghỉ ngơi. Ảnh: FBNV

Thông báo của Trấn Thành thu hút sự chú ý khi nam đạo diễn cho biết đã hoàn thành các công việc trong lịch trình và chuẩn bị đưa Hari Won đi nghỉ ngơi. Bên cạnh thông tin về chuyến đi, câu hỏi úp mở về điểm đến của hai vợ chồng cũng khiến khán giả tò mò.

Trong chia sẻ lần này, Em 2027 là dự án nhận được sự quan tâm khi Trấn Thành xác nhận đã hoàn tất phần ghi hình. Đây là bộ phim điện ảnh tiếp theo do anh đạo diễn, dự kiến ra rạp vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2027. Trước đó, Trấn Thành đã tổ chức lễ khai máy Em vào đầu tháng 8, chính thức đưa dự án bước vào giai đoạn sản xuất. Nam đạo diễn tiết lộ ban đầu anh chuẩn bị thực hiện một câu chuyện khác, nhưng sự rung động dành cho nội dung của Em mạnh mẽ đến mức quyết định thay đổi kế hoạch, để dành dự án trước đó cho thời điểm thích hợp hơn.

Chia sẻ về cảm xúc trong ngày khai máy, Trấn Thành cho biết:"Bình thường tôi sẽ rất hồi hộp mỗi khi khai máy dự án mới, nhưng hôm nay tôi lại thấy bình yên, giống như đây là chuyện nhất định phải đến vậy. Vốn tôi đang chuẩn bị cho một câu chuyện khác, nhưng sự rung động đối với câu chuyện của Em mãnh liệt đến mức tôi quyết định để dành dự án kia cho một thời điểm thích hợp hơn". Hiện nội dung cụ thể cùng danh sách diễn viên của Em vẫn chưa được công bố đầy đủ. Việc giữ kín thông tin khiến bộ phim trở thành đề tài được người hâm mộ quan tâm, nhất là khi tác phẩm dự kiến góp mặt trong mùa phim Tết 2027.

Trấn Thành cho biết anh quyết định thực hiện Em sau khi có sự rung động mạnh mẽ với câu chuyện của bộ phim. Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm của công chúng. Cặp đôi bén duyên sau khi cùng tham gia bộ phim Bệnh Viện Ma năm 2016 và kết hôn vào ngày 25/12 cùng năm. Sau gần một thập kỷ gắn bó, cả hai vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Trong những giai đoạn Trấn Thành bận rộn với công việc, Hari Won vẫn thường xuất hiện bên chồng và đồng hành cùng anh trong nhiều hoạt động. Vì vậy, hình ảnh mới nhất cùng lời nhắn đưa bà xã đi nghỉ ngơi tiếp tục thu hút sự chú ý, cho thấy nam đạo diễn đang tranh thủ khoảng thời gian riêng tư sau những ngày làm việc liên tục. Với Em, Trấn Thành chuẩn bị trở lại đường đua điện ảnh dịp Tết Nguyên đán 2027. Trong khi khán giả chờ đợi những thông tin tiếp theo về nội dung và dàn diễn viên, việc nam đạo diễn thông báo hoàn thành ghi hình cũng đánh dấu thêm một bước tiến của dự án trước ngày ra mắt.