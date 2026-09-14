Trấn Thành cố giấu thật kỹ, người khác lại hé lộ danh tính mỹ nam đóng phim EM?

Trấn Thành hiện đang bận rộn quay phim EM để chiếu dịp Tết năm 2027 và như mọi khi, nam đạo diễn đang ra sức bảo mật danh sách diễn viên. Dù mạng xã hội liên tục đưa ra những cái tên được khoanh vùng, săm soi mọi dấu hiệu khả nghi từ những tấm ảnh, bài đăng của Trấn Thành thì nam đạo diễn vẫn giữ kín như bưng.

Trấn Thành đang bận rộn quay phim Tết.

Thậm chí, khi có netizen đăng clip đoàn làm phim EM đang ghi hình thì Trấn Thành đã nhanh chóng gửi lời cảm ơn người này không tiết lộ danh tính diễn viên. Nhưng một clip hậu trường do chính người trong đoàn phim đăng tải lại vô tình hé lộ manh mối.

Chuyện là người này chia sẻ khoảnh khắc Hari Won đến trường quay thăm ông xã sau nhiều ngày Trấn Thành bận rộn làm việc và còn kèm theo hình một chàng trai mặc áo trắng đang ăn mỳ.

Một người trong đoàn phim chia sẻ clip hậu trường.

Chủ nhân clip cũng cẩn thận che kín mặt người này, nhưng khán giả nhìn sơ qua cũng biết đó là Trần Ngọc Vàng. Bởi chính nam diễn viên đã đăng bức ảnh y hệt lên trang cá nhân của mình. Chưa kể trước đó, khán giả cũng suy đoán Trần Ngọc Vàng tham gia phim EM vì có thấy ê-kíp của anh xuất hiện trong buổi khai máy phim.

Khán giả nhanh chóng nhận ra đây chính là Trần Ngọc Vàng.

Nếu như EM có cả Võ Điền Gia Huy và Trần Ngọc Vàng, cùng Hoa hậu Thanh Thủy như tin đồn thì đây chính là dàn cast trong mơ, ít nhất là về mặt ngoại hình. Cho dù Thanh Thủy là tân binh lần đầu đóng phim, khán giả cũng không thấy lo lắng bởi Trấn Thành cực mát tay trong việc đào tạo diễn xuất cho người mới.

Cứ nhìn Bộ Tứ Báo Thủ hay Thỏ Ơi!! là rõ, khán giả có thể tranh cãi nhiều về nội dung phim nhưng đều công nhận Tiểu Vy, Kỳ Duyên, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam hay Lyly diễn tròn vai, thậm chí một số người diễn tốt hơn kỳ vọng.