Mới đây, Trấn Thành đăng tải loạt hình ảnh ghi lại cuộc gặp gỡ với đạo diễn hàng đầu Hàn Quốc Kim Han Min trên trang cá nhân. Xuất hiện bên cạnh nam nghệ sĩ còn có Hari Won. Trong những bức ảnh được chia sẻ, cặp đôi gây chú ý với diện mạo chỉn chu, phong cách thanh lịch khi cùng đón tiếp vị đạo diễn nổi tiếng xứ kim chi.

Đi kèm hình ảnh, Trấn Thành viết: "Thật hân hạnh cho tụi em khi được tiếp đón đạo diễn top đầu Hàn Quốc - KIM HAN MIN của bộ phim THANH GƯƠM có Hai Thành đóng chung với bạn Park Bo Gum và Joo Won sắp sửa ra mắt năm sau tại nhiều quốc gia trên thế giới!!!!".

Trấn Thành và Hari Won hội ngộ đạo diễn Hàn Quốc Kim Han Min. Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, nam nghệ sĩ còn dành những lời khen đầy tình cảm cho bà xã: "Ảnh mới lấy vợ! Chị nhà sang, đẹp và thật duyên dáng!". Không dừng lại ở đó, Trấn Thành gửi lời chúc mừng đến đạo diễn Kim Han Min bằng câu nói hài hước: "Em xin chúc mừng anh trai đã chọn đúng định mệnh của mình!!!". Cách thể hiện gần gũi, dí dỏm quen thuộc của nam MC khiến bài đăng thu hút sự chú ý.

Cuộc gặp gỡ lần này cũng gợi sự quan tâm đến dự án điện ảnh Hàn Quốc Thanh Gươm (tên quốc tế The Sword), có sự tham gia của Trấn Thành cùng hai diễn viên nổi tiếng Park Bo Gum và Joo Won. Đảm nhận vai tướng quân Tiết Nhân Quý, nam nghệ sĩ có cơ hội thử sức trong một dự án cổ trang hành động quy mô quốc tế. Đây được xem là trải nghiệm đáng chú ý trong hành trình mở rộng hoạt động diễn xuất của anh, vốn trước đó chủ yếu gắn với thị trường giải trí Việt Nam.

Với Trấn Thành, đây cũng là giai đoạn sự nghiệp có nhiều bước chuyển. Từng được khán giả biết đến với vai trò MC và diễn viên hài, anh dần khẳng định dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh thông qua những vai diễn trong Cua lại vợ bầu, Bố già, Nhà bà Nữ và Mai. Đặc biệt, việc đảm nhận đồng thời vai trò đạo diễn, biên kịch, diễn viên và nhà sản xuất giúp nam nghệ sĩ có thêm nhiều cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo.

Ở vai trò đạo diễn, Trấn Thành liên tiếp ghi dấu ấn với Bố già (2021), Nhà bà Nữ (2023), Mai (2024), Bộ tứ báo thủ (2025) và Thỏ ơi!! (2026). Chuỗi năm tác phẩm đạt tổng doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng, đưa anh trở thành một trong những đạo diễn có sức ảnh hưởng đáng chú ý tại phòng vé Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án Em dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2027 tiếp tục cho thấy sự đầu tư của nam nghệ sĩ dành cho điện ảnh.

Trấn Thành có cơ hội hợp tác cùng Park Bo Gum và Joo Won trong dự án điện ảnh Hàn Quốc.

Trong khi sự nghiệp liên tục có những cột mốc mới, cuộc sống hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Kết hôn năm 2016, cả hai đã có gần một thập kỷ đồng hành. Trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ thường xuyên dành cho bà xã những lời khen ngợi, thể hiện sự yêu thương thông qua những chia sẻ hài hước và ngọt ngào.

Hình ảnh mới bên Hari Won và đạo diễn Kim Han Min một lần nữa cho thấy sự đồng hành của cặp đôi trong những dịp gặp gỡ, giao lưu nghệ thuật. Ở tuổi 39, Trấn Thành vẫn duy trì hoạt động ở nhiều lĩnh vực, đồng thời có thêm cơ hội góp mặt trong dự án điện ảnh quốc tế. Những chia sẻ mới nhất của anh vì thế thu hút sự chú ý, cả bởi dấu mốc nghề nghiệp lẫn khoảnh khắc tình cảm dành cho bà xã.