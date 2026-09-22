Trấn Thành chính thức xác nhận tin quan trọng sau 16 năm

Mới đây, Trấn Thành tiếp tục khiến khán giả chú ý khi trực tiếp nhắc đến dự án điện ảnh Hàn Quốc mà anh tham gia. Nam nghệ sĩ cho biết năm 2027, khán giả sẽ được thấy anh xuất hiện trong một bộ phim cổ trang quy mô lớn cùng Park Bo Gum. Đáng chú ý, Trấn Thành nhấn mạnh đây không phải vai khách mời chỉ xuất hiện một vài cảnh mà là một nhân vật có vị trí đủ rõ để khán giả theo dõi xuyên suốt câu chuyện.

Theo thông tin Trấn Thành từng công bố, dự án mang tên The Sword: A Legend of the Red Wolf, còn được giới thiệu với tên The Sword: Rebirth of the Red Wolf. Phim do Kim Han Min thực hiện, nhà làm phim đứng sau loạt tác phẩm lịch sử quy mô lớn của điện ảnh Hàn Quốc. Trong đó, The Admiral: Roaring Currents từng tạo dấu ấn đặc biệt tại phòng vé Hàn Quốc, giúp tên tuổi Kim Han Min gắn chặt với dòng phim chiến tranh và sử thi.

Trấn Thành xác nhận sẽ xuất hiện trong dự án điện ảnh Hàn Quốc The Sword: A Legend of the Red Wolf, dự kiến ra mắt năm 2027.

Trấn Thành chia sẻ rằng chính anh cũng bất ngờ khi được mời vào dự án. Trong phim, Trấn Thành đảm nhận vai Sol In Gwi, tức Tiết Nhân Quý, nhân vật được giới thiệu là tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường. Nhân vật có liên quan đến cục diện phía Bắc và đấu trường sinh tử, vì vậy vai diễn của nam nghệ sĩ Việt không đơn thuần mang tính điểm xuyết.

Để chuẩn bị cho lần thử sức đặc biệt này, Trấn Thành cho biết phải luyện thoại bằng ba ngôn ngữ gồm Hán ngữ cổ, tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ. Đây là thử thách khác hẳn những gì Trấn Thành từng trải qua trong điện ảnh Việt, khi diễn viên không chỉ phải xử lý tâm lý nhân vật mà còn phải thích nghi với ngôn ngữ, bối cảnh lịch sử và quy trình sản xuất của một đoàn phim nước ngoài.

Đạo diễn Kim Han Min, người đứng sau The Admiral: Roaring Currents, tiếp tục theo đuổi dòng phim lịch sử quy mô lớn với dự án mới.

The Sword: A Legend of the Red Wolf lấy bối cảnh năm 668, sau khi Goguryeo sụp đổ. Nhân vật trung tâm Chil Seong do Park Bo Gum thủ vai là một người mất trí nhớ, trở thành nô lệ rồi bị cuốn vào cuộc tranh đấu nhằm giành lấy thanh gươm huyền thoại. Ngoài Park Bo Gum và Trấn Thành, dự án còn quy tụ Joo Won, Jung Jae Young, Lee Sun Bin cùng nhiều diễn viên Hàn Quốc.

Việc Trấn Thành chính thức bước vào một dự án điện ảnh Hàn Quốc trở nên đáng chú ý hơn nếu nhìn lại hành trình 16 năm của anh với màn ảnh rộng. Trấn Thành chạm ngõ điện ảnh từ năm 2010 qua Công chúa teen và ngũ hổ tướng và Em hiền như ma sơ. Những năm sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong Gia sư nữ quái, Hai Lúa, Trùm cỏ, Bệnh viện ma, Nắng, Trạng Quỳnh và Cua lại vợ bầu.

Trấn Thành bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng từ năm 2010 trước khi chuyển dần sang vai trò đạo diễn và nhà sản xuất.

Bước ngoặt lớn đến khi Trấn Thành chuyển từ vị trí diễn viên sang tham gia sâu hơn vào công việc sáng tạo phía sau máy quay. Bố già năm 2021 đưa Trấn Thành vào vai trò đồng đạo diễn, đồng thời trở thành một trong những tác phẩm quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh. Sau đó, Trấn Thành lần lượt thực hiện Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ và Thỏ Ơi!!.

Chuỗi phim này đều đạt doanh thu lớn tại phòng vé Việt Nam. Riêng Thỏ Ơi!! khép lại hành trình chiếu rạp với khoảng 449 tỷ đồng. Tính trên các phim Trấn Thành trực tiếp đạo diễn hoặc đồng đạo diễn, tổng doanh thu đã vượt 2.000 tỷ đồng. Đây là doanh thu của các tác phẩm điện ảnh, không phải thu nhập cá nhân của Trấn Thành, nhưng phản ánh quy mô thương mại đáng kể mà các dự án của anh tạo ra.

Từ Bố già, Nhà bà Nữ đến Mai, Trấn Thành xây dựng dấu ấn thương mại rõ nét tại phòng vé Việt Nam.

Sau khi tạo dựng vị trí tại thị trường trong nước, việc Trấn Thành tham gia một đoàn phim Hàn Quốc cho thấy hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Thay vì xuất hiện với tư cách đạo diễn hay nhà sản xuất quen thuộc, Trấn Thành trở lại vị trí diễn viên và đặt mình trong một hệ thống sản xuất hoàn toàn khác. Chính anh từng nói đã học được nhiều điều từ cách ê kíp Hàn Quốc làm việc với cường độ cao và tinh thần trách nhiệm chặt chẽ.

Trấn Thành hiện vẫn đồng thời theo đuổi điện ảnh Việt. Trong năm 2026, anh đã khởi động Em, dự án dự kiến gia nhập đường đua Tết 2027. Điều này tạo nên một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp của Trấn Thành khi cùng lúc có một bộ phim do mình thực hiện tại Việt Nam và một dự án quốc tế với tư cách diễn viên.

Năm 2027 được kỳ vọng là cột mốc đáng chú ý khi Trấn Thành đồng thời có dự án điện ảnh tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Từ những vai điện ảnh đầu tiên năm 2010 đến thời điểm được mời tham gia dự án của Kim Han Min, Trấn Thành mất 16 năm để đi qua nhiều vị trí khác nhau trong ngành phim ảnh. Vì vậy, việc Trấn Thành xác nhận vai diễn bên cạnh Park Bo Gum không chỉ là thông tin về một bộ phim mới mà còn đánh dấu lần đầu nam nghệ sĩ tiến sâu vào một dự án điện ảnh nước ngoài có quy mô lớn, sau hành trình dài xây dựng tên tuổi trên màn ảnh Việt.