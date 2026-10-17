Trấn Thành chính thức bị vượt mặt

Trại Buôn Người đạt doanh thu 446 tỷ đồng tính đến ngày 17/10, vượt mức khoảng 427 tỷ đồng của Bố Già do Trấn Thành đồng đạo diễn năm 2021. Thành tích đưa Toni Dương Bảo Anh lên vị trí đạo diễn có phim điện ảnh đầu tay đạt doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Tuy nhiên, kỷ lục này chỉ xét riêng thành tích của phim đầu tay, không đồng nghĩa Toni đã vượt Trấn Thành về tổng doanh thu sự nghiệp đạo diễn.

Ra rạp từ ngày 25/9, Trại Buôn Người nhanh chóng tạo sức hút nhờ đề tài tội phạm, buôn người và những tình huống sinh tồn căng thẳng. Phim liên tục chinh phục các cột mốc doanh thu trong thời gian ngắn, cho thấy sức hút của tác phẩm dù không phát hành vào dịp Tết hay kỳ nghỉ lễ lớn. Hiện tại, bộ phim vẫn dẫn đầu phòng vé theo ngày với hàng nghìn suất chiếu. Nếu duy trì sức hút, tác phẩm có thể tiến sát hoặc vượt mốc khoảng 450 tỷ đồng của Thỏ Ơi!!, qua đó cạnh tranh vị trí phim Việt ăn khách nhất năm 2026.

Bố Già từng đưa Trấn Thành trở thành một trong những đạo diễn thành công nhất phòng vé Việt.

Bộ phim xoay quanh Ny, do Steven Nguyễn đảm nhận, trên hành trình tìm cách giải cứu em gái khỏi đường dây lừa đảo và buôn người xuyên biên giới. Bên cạnh yếu tố hành động, tác phẩm khai thác những cạm bẫy núp bóng lời mời việc làm hấp dẫn, qua đó đề cập đến vấn nạn xã hội được quan tâm. Với Toni Dương Bảo Anh, dự án còn đánh dấu bước chuyển từ công việc diễn viên đóng thế, chỉ đạo hành động sang vai trò đạo diễn phim điện ảnh.

Trước khi Toni tạo nên cột mốc mới, Trấn Thành từng gây tiếng vang với Bố Già. Bộ phim không chỉ đạt doanh thu khoảng 427 tỷ đồng mà còn mở ra giai đoạn thành công của nam nghệ sĩ trên cương vị đạo diễn. Sau đó, anh lần lượt thực hiện Nhà Bà Nữ với khoảng 475 tỷ đồng, Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng, Bộ Tứ Báo Thủ thu khoảng 332 tỷ đồng và Thỏ Ơi!! ra mắt năm 2026. Tổng doanh thu các phim do Trấn Thành đạo diễn đã vượt mốc 2.200 tỷ đồng, đưa anh trở thành một trong những nhà làm phim có thành tích thương mại nổi bật nhất điện ảnh Việt.

Bên cạnh vai trò đạo diễn, Trấn Thành còn hoạt động với tư cách diễn viên, MC và nhà sản xuất. Anh từng ghi dấu qua Cua Lại Vợ Bầu, Trạng Quỳnh, Bệnh Viện Ma và Đất Rừng Phương Nam. Trong các tác phẩm do mình cầm trịch, nam nghệ sĩ cũng thường đảm nhận những vai diễn có màu sắc riêng, từ Ba Sang trong Bố Già đến Phú Nhuận trong Nhà Bà Nữ. Phong cách diễn xuất giàu cảm xúc giúp anh tạo dấu ấn, dù vẫn có những ý kiến trái chiều về cách thể hiện tâm lý nhân vật.

Toni Dương Bảo Anh tạo cột mốc mới khi Trại Buôn Người vượt doanh thu phim đầu tay của Trấn Thành.

Việc Trại Buôn Người vượt Bố Già vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với Toni Dương Bảo Anh, đồng thời cho thấy cuộc đua phòng vé Việt vẫn có chỗ cho những gương mặt mới. Với Trấn Thành, kỷ lục phim đầu tay không còn thuộc về riêng Bố Già, nhưng thành tích cộng dồn của nhiều dự án vẫn là dấu ấn riêng trong sự nghiệp đạo diễn. Cuộc cạnh tranh mới cũng đặt ra câu hỏi liệu Toni có thể tiếp tục duy trì sức hút của Trại Buôn Người và tiến gần hơn đến những cột mốc doanh thu mà các tác phẩm của Trấn Thành từng thiết lập.