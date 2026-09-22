Trấn Thành, Cẩm Ly và các nghệ sĩ dâng hương tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh

Từ sáng 22/9 (12/8 Âm lịch), đền thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh mở cửa đón khách. Nam nghệ sĩ trang hoàng sân khấu, kiểm tra khu vực hành lễ trước giờ tiếp đón nghệ sĩ. Không gian được chuẩn bị trang nghiêm, từ bàn thờ, lễ vật đến khu vực dành cho nghệ sĩ dâng hương.

Hoài Linh cùng em trai Dương Triệu Vũ có mặt tại Nhà thờ Tổ. Dương Triệu Vũ về Việt Nam để cùng anh trai và gia đình tham dự nghi thức tưởng niệm Tổ nghiệp. Hai anh em dành thời gian tiếp đón đồng nghiệp đến dâng hương.

Đạo diễn Trấn Thành và diễn viên Anh Đức đến dự lễ giỗ Tổ sân khấu. Hai nghệ sĩ dâng hương, gặp gỡ đồng nghiệp và dành thời gian trò chuyện sau nghi thức. Không khí buổi lễ trang nghiêm nhưng gần gũi, trở thành dịp hội ngộ của nhiều thế hệ nghệ sĩ. "Trấn Thành kính dâng Tổ nghiệp, mong Tổ thương con, phù hộ làm phim Em thật hay", nam nghệ sĩ viết.

Vợ chồng Mạc Văn Khoa chụp ảnh lưu niệm cùng nghệ sĩ Hoài Linh. Nam diễn viên và vợ thành kính hướng về Tổ nghiệp và cầu mong công việc nghệ thuật diễn ra thuận lợi.

Ca sĩ Cẩm Ly hiếm hoi xuất hiện tại lễ giỗ Tổ cùng diễn viên Hoài An. Cả hai lần lượt dâng hương, bày tỏ lòng tri ân với các bậc tiền bối đặt nền móng cho sân khấu. Sự có mặt của nhiều nghệ sĩ lâu năm góp phần tạo nên không khí ấm cúng tại nhà thờ Tổ.

S.T Sơn Thạch dành thời gian tham dự lễ cúng Tổ giữa lịch trình công việc. Nam ca sĩ thực hiện nghi thức dâng hương và gửi lời cảm ơn Tổ nghiệp. Với các nghệ sĩ, đây là dịp nhìn lại hành trình làm nghề và cầu mong một năm bình an.

Khả Như cùng nhiều đồng nghiệp đến nhà Thu Trang - Tiến Luật dự lễ giỗ Tổ. Gia chủ chuẩn bị bàn thờ, hoa và lễ vật để đón các nghệ sĩ đến dâng hương. Buổi lễ tại nhà riêng diễn ra gần gũi, có sự góp mặt của những đồng nghiệp thân thiết.

Diễn viên Lương Thế Thành dự lễ giỗ Tổ tại sân khấu của NSƯT Thành Lộc. Nam diễn viên cùng các đồng nghiệp thực hiện nghi thức dâng hương, sau đó gặp gỡ và ôn lại những kỷ niệm trong quá trình làm nghề.

Hoa hậu Phương Linh, Hoa hậu Ngọc Châu và Á hậu Cẩm Ly cùng tham dự lễ giỗ Tổ sân khấu. Họ giữ sự trang trọng, diện trang phục truyền thống khi thực hiện nghi thức dâng hương.

Diễn viên Lê Phương có mặt tại một sân khấu ở TPHCM để dâng hương cho Tổ nghiệp.

Jun Phạm tự tay chuẩn bị mâm cỗ cúng Tổ tại nhà. Nam ca sĩ sắp xếp lễ vật chỉn chu, duy trì nghi thức thường niên dù không tổ chức lễ đông người. Không gian cúng Tổ tại nhà riêng mang lại cảm giác giản dị, ấm cúng.

Á hậu Hoàng Oanh hội ngộ Nhã Phương và Thúy Ngân trong ngày tôn vinh Tổ nghề sân khấu. Ba nghệ sĩ cùng tham gia nghi lễ, sau đó trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm.

Thúy Ngân dâng hương tri ân Tổ nghề sân khấu.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo đứng cùng các diễn viên, nghệ sĩ trước khu vực thờ Tổ.

Hoa hậu Tiểu Vy trong ngày giỗ Tổ ngành sân khấu. Ngày lễ quy tụ nhiều người đẹp ở các cuộc thi nhan sắc.

Huỳnh Lập tổ chức lễ giỗ Tổ tại nhà sau một năm bận rộn với công việc điện ảnh. Nam đạo diễn chuẩn bị không gian thờ cúng bày tỏ lòng biết ơn với nghề.

Diễn viên Tam Triều Dâng thành kính dâng hương trong ngày giỗ Tổ sân khấu. Nữ diễn viên dành thời gian hướng về Tổ nghiệp, cầu mong sức khỏe và sự thuận lợi trong công việc.