Trấn Thành bị so sánh với Tỉnh Bách Nhiên

Mới đây, Trấn Thành chia sẻ hình ảnh ăn sáng cùng Hari Won trong chuyến du lịch tại Ai Cập sau khi hoàn thành ba dự án lớn trong năm. Bên cạnh những lời quan tâm dành cho chuyến đi của cặp đôi, diện mạo của nam nghệ sĩ lại trở thành chủ đề được khán giả bàn luận khi nhiều người liên tưởng anh đến Tỉnh Bách Nhiên, nam diễn viên đang được chú ý với vai Loan Niệm.

Dưới bài đăng, một số khán giả để lại bình luận: “Sao hình này thấy giống Tỉnh Bách Nhiên vậy hai? Hay tại em còn bùa?”, “Nhìn hình tưởng Loan Niệm với bé Đào không ắ” hay “Hai có chỉnh gì mặt không mà em nhìn ra Loan Niệm”.

Thần thái và cách ngồi trên ghế của Trấn Thành và Hari Won bị cho rằng giống với Loan Niệm và Chi Đào.

Những nhận xét này nhanh chóng tạo nên sự liên tưởng thú vị giữa Trấn Thành và nhân vật Loan Niệm. Dù chỉ xuất phát từ cảm nhận của người xem qua một bức ảnh, màn so sánh cho thấy sức lan tỏa của hình tượng nam chính Đầu Xuân Tươi Sáng trên mạng xã hội.

Trấn Thành và Hari Won kết hôn năm 2016, trở thành một trong những cặp đôi được chú ý của làng giải trí Việt. Sau nhiều năm bên nhau, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ các chuyến du lịch đến hoạt động nghệ thuật. Hari Won hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ca hát, dẫn chương trình và giải trí, trong khi Trấn Thành ngày càng mở rộng dấu ấn ở vai trò diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim.

Chuyến đi Ai Cập lần này được Trấn Thành chia sẻ sau khi hoàn thành các dự án lớn trong năm. Hình ảnh hai vợ chồng cùng ăn sáng mang đến góc nhìn gần gũi về cuộc sống riêng của cặp đôi, đồng thời khiến bài đăng thu hút thêm sự chú ý nhờ những bình luận liên quan đến Tỉnh Bách Nhiên.

Trong Đầu Xuân Tươi Sáng (The Early Spring), Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai Loan Niệm, một giám đốc sáng tạo tài năng, có phong thái điềm tĩnh và vẻ ngoài lạnh lùng. Nhân vật gặp Thượng Chi Đào, do Tôn Thiên thủ vai, khi cô bắt đầu công việc mới. Từ mối quan hệ nơi công sở, cả hai dần nảy sinh tình cảm nhưng cũng phải đối diện với những khác biệt trong tính cách và lựa chọn cuộc sống.

Loan Niệm và Chi Đào trong Đầu Xuân Tươi Sáng.

Sức hút của Loan Niệm đến từ hình tượng người đàn ông có năng lực, kín đáo và không dễ bộc lộ cảm xúc. Lối diễn tiết chế của Tỉnh Bách Nhiên góp phần tạo nên nét riêng cho nhân vật, khiến khán giả dễ ghi nhớ những biểu cảm và thần thái của anh. Vì vậy, khi Trấn Thành đăng ảnh với diện mạo khiến người xem liên tưởng đến Loan Niệm, những bình luận so sánh nhanh chóng xuất hiện.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Trấn Thành đã xây dựng dấu ấn riêng qua cả diễn xuất lẫn đạo diễn. Anh từng góp mặt trong Cua Lại Vợ Bầu, Đất Rừng Phương Nam và đảm nhận nhiều vai trò trong các tác phẩm như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai và Bộ Tứ Báo Thủ. Những bộ phim do anh đạo diễn lần lượt đạt doanh thu khoảng 427 tỷ đồng, 475 tỷ đồng, 551 tỷ đồng và 332 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam.

Trấn Thành đã xây dựng dấu ấn riêng qua cả diễn xuất lẫn đạo diễn.

Năm 2026, Thỏ Ơi!! đạt doanh thu khoảng 450 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định sức hút của Trấn Thành tại phòng vé. Anh còn chuẩn bị cho phim Tết 2027 Em và góp mặt trong phim Hàn Quốc The Sword: A Legend of the Red Wolf, dự kiến ra mắt cùng năm.

Việc Trấn Thành được so sánh với Tỉnh Bách Nhiên hiện chủ yếu xuất phát từ cảm nhận của khán giả về một bức ảnh. Dẫu vậy, sự liên tưởng giữa nam nghệ sĩ Việt và Loan Niệm cũng cho thấy sức hút của nhân vật trong Đầu Xuân Tươi Sáng, đồng thời tạo thêm một chủ đề bàn luận thú vị quanh bài đăng của vợ chồng Trấn Thành.