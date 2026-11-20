Mới đây, Trấn Thành trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi bất ngờ tuyên bố "hết tiền" trong bài đăng gửi đến người hâm mộ. Tuy nhiên, khi câu chuyện vẫn đang được bàn luận, nam đạo diễn tiếp tục có màn đối đáp hài hước với fan, liên quan đến kế hoạch sau khi hoàn thành dự án điện ảnh Em.

Cụ thể, dưới bài đăng của Trấn Thành, một tài khoản thuộc cộng đồng người hâm mộ Trấn Thành để lại bình luận nhắc nhở nam nghệ sĩ về lời hẹn gặp gỡ. Người này viết "Chống mắt lên xem sau phim Em là khi nào, xem 2027… 2028… 2029 gì không! Mấy nhà tài trợ ơi hốt spot lẹ đi nào".

Trấn Thành bất ngờ bị người hâm mộ thúc giục thực hiện lời hứa tổ chức fan meeting sau khi hoàn thành phim Em.

Trước màn thúc giục của fan, Trấn Thành nhanh chóng phản hồi bằng giọng điệu dí dỏm quen thuộc. Nam nghệ sĩ viết "Áp lực quá! Nó dí còn hơn bắn tốc độ!". Câu trả lời của Trấn Thành cho thấy anh đang bị chính những người hâm mộ thân thiết nhắc nhở về kế hoạch vừa công bố.

Trước đó, Trấn Thành chia sẻ câu chuyện về một nữ khán giả đã đồng hành cùng mình từ những ngày còn chạy show ở các tỉnh. Sau nhiều năm, người hâm mộ này hiện làm việc cho công ty nước ngoài và chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Điều khiến Trấn Thành thích thú là cô còn muốn chồng mình trở thành người hâm mộ của nam nghệ sĩ.

Trấn Thành khiến khán giả bật cười khi than thở bị fan gây áp lực còn hơn cả bắn tốc độ.

Trấn Thành cho biết những câu chuyện giản dị như vậy mang đến niềm hạnh phúc đặc biệt cho người làm nghệ thuật. Anh gửi lời cảm ơn đến nữ khán giả và cộng đồng Trấn Thành Town vì đã luôn đồng hành, ủng hộ mình trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật.

Đáng chú ý, Trấn Thành bất ngờ hứa sẽ tổ chức một buổi fan meeting hoành tráng sau khi hoàn thành phim Em. Nam đạo diễn khẳng định "Hai không trốn nữa! Hai hứa!", đồng thời cho biết muốn dành sự kiện này để tri ân những người đã gắn bó với mình.

Tuy nhiên, Trấn Thành cũng khiến nhiều người bật cười khi nói về kinh phí tổ chức. Anh hài hước chia sẻ cần thêm thời gian tìm kiếm nhà tài trợ và tự nhận "Hai hết tiền gòi!". Phát ngôn của Trấn Thành nhanh chóng được chú ý, nhất là khi nam nghệ sĩ vốn nổi tiếng với những dự án điện ảnh có doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Trấn Thành hứa hẹn tổ chức buổi gặp gỡ hoành tráng để tri ân những người hâm mộ đã đồng hành cùng anh suốt nhiều năm.

Dù vậy, câu nói của Trấn Thành xuất hiện trong cuộc trò chuyện vui với người hâm mộ, không phải lời xác nhận về tình hình tài chính cá nhân. Việc anh nhắc đến nhà tài trợ cũng gắn với mong muốn tổ chức một chương trình gặp gỡ có quy mô lớn.

Trên thực tế, Trấn Thành đang là một trong những đạo diễn có thành tích phòng vé nổi bật tại Việt Nam. Những tác phẩm như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ và Thỏ ơi!! đã giúp anh xây dựng thương hiệu riêng trên thị trường điện ảnh.

Theo số liệu doanh thu được truyền thông công bố, tổng doanh thu phòng vé của năm tác phẩm kể trên đã vượt 2.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này không đồng nghĩa với khoản tiền Trấn Thành trực tiếp nhận được, bởi doanh thu còn phải phân chia cho các đơn vị phát hành, hệ thống rạp và những bên tham gia sản xuất.

Trấn Thành là một trong những đạo diễn Việt có thành tích phòng vé nổi bật với loạt tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Bên cạnh điện ảnh, Trấn Thành còn hoạt động liên tục trên truyền hình với vai trò MC và nghệ sĩ giải trí. Anh góp mặt trong nhiều chương trình thu hút khán giả. Lịch trình dày đặc từng khiến Trấn Thành thừa nhận gặp áp lực khi phải đảm nhận nhiều công việc cùng lúc.

Hiện tại, Trấn Thành đang dành sự tập trung cho dự án phim Tết 2027 mang tên Em. Đây cũng là lý do nam nghệ sĩ chưa thể đưa ra thời gian cụ thể cho buổi gặp gỡ người hâm mộ. Theo chia sẻ của Trấn Thành, kế hoạch fan meeting sẽ được tính đến sau khi công việc liên quan đến bộ phim hoàn tất.

Mặc dù chưa công bố ngày tổ chức, lời hứa của Trấn Thành đã khiến cộng đồng người hâm mộ háo hức. Việc nam nghệ sĩ vừa tuyên bố hết tiền, vừa bị fan liên tục thúc giục thực hiện lời hẹn tạo nên màn tương tác vui vẻ trên mạng xã hội.

Trấn Thành hiện tập trung cho dự án điện ảnh Em, dự kiến ra mắt dịp Tết 2027, trước khi thực hiện kế hoạch gặp gỡ người hâm mộ.

Với phản hồi mới nhất, Trấn Thành cho thấy anh hiểu rõ sự mong chờ của khán giả dành cho buổi gặp gỡ. Còn việc fan meeting có diễn ra ngay sau phim Em hay phải kéo dài sang những năm tiếp theo vẫn cần chờ thông báo chính thức từ nam đạo diễn.