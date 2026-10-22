Trấn Thành báo tin vui khi đi du lịch với vợ

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, hoạt động nổi bật ở nhiều lĩnh vực như dẫn chương trình, diễn xuất và làm phim. Hiện tại, nam nghệ sĩ đang có chuyến du lịch Ai Cập cùng bà xã Hari Won, đồng thời chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường nhận được sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, Trấn Thành hào hứng thông báo tin vui khi dẫn đầu bảng xếp hạng Top 20 thành viên và khách mời trong gameshow nhận được nhiều sự chú ý trong tuần. Theo kết quả đo lường từ ngày 14/10 đến 20/10, nam nghệ sĩ đạt 17.828 lượt đề cập, qua đó đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách.

Trấn Thành báo tin vui khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng Top 20 thành viên và khách mời trong gameshow nhận được nhiều sự chú ý trong tuần.

Xếp sau Trấn Thành lần lượt là Lê Dương Bảo Lâm, HIEUTHUHAI, Quân A.P, Anh Tú Atus cùng nhiều gương mặt quen thuộc khác của làng giải trí Việt. Kết quả này cho thấy sức hút của Trấn Thành đối với khán giả, đặc biệt trong bối cảnh anh liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình và hoạt động nghệ thuật.

Chia sẻ về thành tích mới, Trấn Thành không quên thể hiện tính cách hài hước quen thuộc. Nam nghệ sĩ viết: "Vợ chồng con Dĩm (ý nói Lê Dương Bảo Lâm - PV) chắc đang tức lắm! Hai còn đây mà". Màn trêu chọc đồng nghiệp của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến bài đăng trở nên gần gũi và mang lại tiếng cười cho người hâm mộ.

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến Trấn Thành, đồng thời bày tỏ sự yêu mến dành cho nam nghệ sĩ. Không chỉ ghi dấu ấn bởi khả năng hoạt ngôn, anh còn được chú ý nhờ phong cách giao tiếp duyên dáng, sự năng động và tinh thần nhiệt huyết trong công việc. Dù lịch trình nghệ thuật bận rộn, Trấn Thành vẫn thường xuyên tương tác với khán giả bằng những chia sẻ mang màu sắc cá nhân.

Trấn Thành được nhiều khán giả yêu mến với tính cách hài hước, duyên dáng.

Trước đó, Trấn Thành thông báo vừa hoàn thành ghi hình cho 3 chương trình chỉ trong cùng 1 tuần. Lịch trình làm việc dày đặc phần nào cho thấy cường độ hoạt động của nam nghệ sĩ trong thời gian gần đây. Sau những ngày tất bật với công việc, anh dành thời gian đưa Hari Won đi du lịch Ai Cập, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên bà xã.

Trong chuyến đi, cặp đôi liên tục cập nhật những hình ảnh và khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Những chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả vốn yêu mến chuyện tình cảm của Trấn Thành và Hari Won.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, vợ chồng Trấn Thành và Hari Won mang đến hình ảnh gần gũi, thoải mái khi cùng nhau tận hưởng chuyến đi. Khán giả cũng thường xuyên để lại bình luận tương tác, bày tỏ sự thích thú trước những khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi.

Trấn Thành đang cùng Hari Won du lịch Ai Cập.

Trấn Thành và Hari Won cập nhật hình ảnh chuyến du lịch.

Trấn Thành và Hari Won kết hôn vào năm 2016. Sau nhiều năm đồng hành, cả hai vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi chia sẻ những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân. Bên cạnh những hoạt động nghệ thuật riêng, cặp đôi cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các dịp đặc biệt hoặc những chuyến du lịch.

Trong khi Trấn Thành tiếp tục duy trì lịch trình hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Hari Won cũng có những dự án riêng. Việc cả hai dành thời gian cho nhau giữa công việc bận rộn khiến nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ. Những tương tác vui vẻ, tự nhiên trên mạng xã hội góp phần giúp cặp đôi giữ được sự gần gũi với người hâm mộ.