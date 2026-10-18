Trấn Thành 2 lần bị Steven Nguyễn vượt mặt

Năm 2025, Mưa Đỏ vượt Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành, vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu khoảng 714 tỷ đồng. Một năm sau, đến lượt Trại Buôn Người tạo nên cú bứt phá tương tự khi vượt Thỏ Ơi!!, tiếp tục đưa bộ phim có Steven Nguyễn tham gia lên vị trí dẫn đầu doanh thu phim Việt năm 2026. Hai lần đổi ngôi liên tiếp khiến tên tuổi nam diễn viên được nhắc đến trong những cột mốc đáng chú ý của phòng vé Việt.

Năm 2025, Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán và đạt doanh thu khoảng 332 tỷ đồng. Tác phẩm từng là một trong những phim Việt ăn khách nhất năm trước khi Mưa Đỏ xuất hiện và tạo nên hiện tượng phòng vé.

Đến tháng 8/2025, bộ phim chiến tranh của đạo diễn Đặng Thái Huyền nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, liên tục thiết lập những cột mốc doanh thu mới. Với khoảng 714 tỷ đồng, Mưa Đỏ không chỉ vượt Bộ Tứ Báo Thủ mà còn trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2025.

Trong phim, Steven Nguyễn đảm nhận vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang. Dù không phải nhân vật xuất hiện xuyên suốt tác phẩm, vai diễn vẫn góp phần giúp nam diễn viên tạo dấu ấn với khán giả. Hình tượng người lính phía bên kia chiến tuyến cùng diễn biến tâm lý phức tạp giúp anh nhận được nhiều sự chú ý sau khi phim ra mắt.

Sang năm 2026, một bộ phim khác có Steven Nguyễn tham gia tiếp tục tạo nên cuộc đổi ngôi tại phòng vé. Trại Buôn Người khởi chiếu ngày 25/9, không thuộc mùa phim Tết hay kỳ nghỉ lễ lớn. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn duy trì sức hút qua nhiều tuần, lần lượt vượt các mốc 100 tỷ, 200 tỷ, 300 tỷ rồi 400 tỷ đồng.

Theo số liệu Box Office Vietnam được cập nhật trưa 18/10, Trại Buôn Người đạt hơn 452 tỷ đồng, chính thức vượt mức 449,8 tỷ đồng của Thỏ Ơi!! để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Trong phim, Steven Nguyễn vào vai Ny, chàng trai lên đường giải cứu em gái sau khi cô rơi vào bẫy lừa đảo núp bóng tuyển dụng việc nhẹ, lương cao. Hành trình tìm người thân đưa nhân vật vào một khu trại tội phạm, nơi anh phải tìm cách sinh tồn và phối hợp với những nạn nhân khác để trốn thoát.

Từ Mưa Đỏ đến Trại Buôn Người, Steven Nguyễn có hai năm liên tiếp góp mặt trong những tác phẩm dẫn đầu doanh thu phim Việt. Nếu vai Trung úy Quang giúp anh ghi dấu ấn với hình tượng người lính nhiều giằng xé, vai Ny lại đặt nam diễn viên vào câu chuyện hành động, sinh tồn, đòi hỏi thể hiện sự quyết liệt trong hành trình bảo vệ gia đình.

Dĩ nhiên, doanh thu của một bộ phim là kết quả từ nhiều yếu tố, bao gồm nội dung, đạo diễn, dàn diễn viên, chiến lược phát hành và hiệu ứng truyền miệng. Tuy nhiên, việc hai tác phẩm có Steven Nguyễn tham gia lần lượt vượt qua Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!! vẫn là một điểm nhấn đáng chú ý của điện ảnh Việt trong hai năm liên tiếp.

Trong khi đó, Trấn Thành vẫn là một trong những đạo diễn có thành tích phòng vé nổi bật với nhiều tác phẩm ăn khách trước đây. Hai lần mất vị trí dẫn đầu doanh thu năm cho thấy cuộc đua phòng vé Việt ngày càng khó đoán, khi những bộ phim không ra mắt vào dịp Tết vẫn có thể bứt phá và vươn lên dẫn đầu.