Trần siêu thị đổ sập giữa giờ mua sắm, 38 người bị thương

Theo The Sun, vụ việc xảy ra vào lúc 10h16 ngày 10/10 (giờ địa phương) tại tầng hai của một tòa nhà cao bốn tầng ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Vụ sập trần bất ngờ khiến nhiều người có mặt tại khu vực mua sắm bị thương, trong khi các mảnh vỡ rơi xuống gây hỗn loạn tại hiện trường.

Cơ quan cứu hỏa thành phố Daegu cho biết, ngoài 38 người bị thương, 66 người khác đã được sơ tán khỏi tòa nhà siêu thị để bảo đảm an toàn. Trong số những người bị thương, 9 người được đưa đến bệnh viện điều trị. Các trường hợp còn lại được ghi nhận chủ yếu bị thương nhẹ.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều mảng trần lớn đổ xuống sàn, để lại những đống vật liệu ngổn ngang. Các nhân viên cứu hộ khẩn trương kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng, tìm kiếm người có thể còn mắc kẹt và hỗ trợ những người bị thương.

Theo cơ quan chức năng, một số người bị trầy xước do các mảnh vỡ trong lúc hoảng loạn tìm cách sơ tán. Lực lượng cứu hỏa đã huy động 14 phương tiện cùng 60 nhân viên tham gia công tác ứng phó.

Cảnh sát cho biết, sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện thêm người thương vong. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến phần trần bất ngờ đổ sập hiện vẫn chưa được xác định. Một cuộc điều tra đã được triển khai nhằm làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết các cơ quan chức năng đang nỗ lực hết sức để triển khai công tác cứu hộ. Trong khi đó, Thủ tướng Han Seong-sook yêu cầu huy động nhân lực và trang thiết bị cần thiết, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan xác định những cơ sở y tế lân cận để hỗ trợ người bị thương nhanh chóng hơn.

Tòa nhà xảy ra sự cố được xây dựng từ năm 1994. Trước đây, tầng một của công trình từng được sử dụng làm cửa hàng tạp hóa. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, một người bán hàng đang kinh doanh đồ dùng nhà bếp và nhiều mặt hàng khác cho khách hàng lớn tuổi ở tầng hai, nơi phần trần bất ngờ đổ xuống.

Hiện các cơ quan chức năng Hàn Quốc tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân sự cố, đồng thời làm rõ các điều kiện an toàn của công trình trước khi xảy ra vụ sập trần.