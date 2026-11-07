Trần Quyết Chiến đánh bại tay cơ số 1 thế giới tại World Cup carom 3 băng Yanggu 2026

Chiều 7/11, Trần Quyết Chiến có cuộc đối đầu với Cho Myung-woo (Hàn Quốc) tại vòng 1/8 World Cup carom 3 băng Yanggu 2026. Đây là trận đấu được người hâm mộ đặc biệt quan tâm khi hai cơ thủ đều là những tên tuổi hàng đầu của làng billiards thế giới.

Trần Quyết Chiến vào tứ kết World Cup carom 3 băng Yanggu 2026 (Ảnh: P.L).

Trước trận đấu, Cho Myung-woo được đánh giá cao hơn khi đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thế giới và có lợi thế thi đấu trên sân nhà. Trong khi đó, Trần Quyết Chiến đã tụt xuống vị trí thứ 18 sau giai đoạn thi đấu không thành công tại các giải quốc tế.

Bước vào trận đấu, Trần Quyết Chiến nhập cuộc khá tự tin và liên tục ghi điểm để tạo lợi thế. Dẫu vậy, Cho Myung-woo cũng cho thấy khả năng của mình khi duy trì sự chính xác trong những lượt cơ đầu tiên. Sau 9 lượt cơ, Trần Quyết Chiến chỉ dẫn trước đối thủ với tỷ số 18-16.

Bước ngoặt xuất hiện ở lượt cơ thứ 10 khi Trần Quyết Chiến bất ngờ thực hiện sê-ri 16 điểm, qua đó nới rộng cách biệt lên 34-16. Đây là tình huống giúp cơ thủ Việt Nam tạo ra lợi thế lớn trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.

Trong khi Trần Quyết Chiến thể hiện phong độ ấn tượng, Cho Myung-woo lại gặp nhiều khó khăn và bắt đầu có dấu hiệu nóng vội. Tay cơ Hàn Quốc liên tục bỏ lỡ cơ hội, khiến khoảng cách giữa hai bên ngày càng lớn.

Bước sang hiệp hai, Trần Quyết Chiến tiếp tục duy trì thế trận chủ động và không cho đối thủ nhiều cơ hội thu hẹp cách biệt. Khi tỷ số đang là 43-23, Trần Quyết Chiến tiếp tục thực hiện sê-ri 7 điểm ở lượt cơ thứ 18, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 50-23.

Thống kê cho thấy cơ thủ Việt Nam đạt hiệu suất trung bình 2,778 điểm mỗi lượt cơ, với sê-ri cao nhất là 16 điểm. Trong khi đó, Cho Myung-woo chỉ đạt trung bình 1,353 điểm mỗi lượt cơ và có sê-ri cao nhất là 5 điểm.

Chiến thắng này giúp Trần Quyết Chiến giành quyền vào tứ kết World Cup carom 3 băng Yanggu 2026, đồng thời loại một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đáng chú ý, trận đấu này có ý nghĩa lớn với cá nhân Trần Quyết Chiến khi anh đang nỗ lực tìm lại phong độ sau những giải đấu không thành công trong năm 2026.

Trước đó, cơ thủ Việt Nam không có suất vào thẳng vòng đấu chính thức và phải bắt đầu hành trình từ vòng loại. Tuy nhiên, anh đã vượt qua những thử thách để góp mặt ở vòng đấu dành cho 16 tay cơ mạnh nhất.

Cho Myung-woo dừng chân tại World Cup carom 3 băng Yanggu 2026 (Ảnh: P.L).

Không chỉ Trần Quyết Chiến, billiards Việt Nam còn đón nhận thêm những kết quả tích cực tại World Cup Yanggu 2026. Ở trận đấu cùng giờ, Trần Thanh Lực đánh bại Huberney Catano của Colombia với tỷ số 50-38 để giành quyền vào tứ kết. Đây là lần thứ hai Thanh Lực vượt qua đối thủ người Colombia tại giải đấu năm nay. Trước đó, anh từng đánh bại Catano với tỷ số 40-26 ở vòng bảng.

Trong khi đó, Bao Phương Vinh cũng giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với người đồng hương Phạm Quốc Thuận tại vòng 1/8. Ở trận đấu này, Phương Vinh khởi đầu không thuận lợi và sớm bị dẫn trước 7-17. Dù vậy, nhà vô địch thế giới năm 2023 vẫn kiên trì bám đuổi và từng bước thu hẹp cách biệt.

Khi bị dẫn 24-28, Bao Phương Vinh thực hiện sê-ri 6 điểm để vượt lên dẫn ngược 30-28. Kể từ thời điểm này, anh dần kiểm soát thế trận và giành chiến thắng chung cuộc 50-42 sau 29 lượt cơ.

Với những kết quả trên, billiards Việt Nam có tổng cộng 3 đại diện góp mặt tại tứ kết World Cup carom 3 băng Yanggu 2026, gồm Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực và Bao Phương Vinh. Trong khi đó, chủ nhà Hàn Quốc không còn đại diện nào tại vòng đấu dành cho 8 tay cơ mạnh nhất.

Theo phân nhánh thi đấu, Trần Quyết Chiến sẽ đối đầu với Dick Jaspers (Hà Lan), Trần Thanh Lực gặp Glenn Hofman (Hà Lan), còn Bao Phương Vinh chạm trán Eddy Merckx (Bỉ).