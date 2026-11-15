Trần Quốc Vinh & 'ẩn số' Billiards Huế

Với phong độ hiện tại, Trần Quốc Vinh và đồng đội vẫn có thể tạo nhiều bất ngờ tại ĐHTT toàn quốc 2026. Ảnh: NVCC

Dấu ấn ở nhiều đấu trường

Dù lực lượng mỏng và thiếu điều kiện tập luyện nhưng gần 20 năm qua, Billiards Huế vẫn có những dấu ấn ở đấu trường Quốc gia, quốc tế. Người góp công lớn trong hành trình này là Trần Quốc Vinh, Chủ nhiệm CLB Billiards Đệ Nhất.

Năm 2005, khi Billiards Huế gần như chưa có thành tích ở đấu trường toàn quốc, Quốc Vinh bắt đầu tham dự các giải quốc gia bằng kinh phí cá nhân, sau khi liên hệ và được hỗ trợ thủ tục từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cũng trong thời gian này, Quốc Vinh thành lập CLB Billiards Đệ Nhất, xây dựng phong trào với quy định các thành viên không được cá cược dưới mọi hình thức.

Ngoài tập luyện, hướng dẫn cho các thành viên, Quốc Vinh thường xuyên tổ chức giải, mời các cơ thủ có trình độ ở nhiều tỉnh, thành về Huế giao lưu, tạo điều kiện cọ xát cho lực lượng tại chỗ. Sự chung sức của Quốc Vinh và các thành viên CLB Đệ Nhất đã góp phần duy trì phong trào, đóng góp thành tích cho thể thao thành tích cao (TTTTC) của Huế thời gian qua.

Đơn cử, năm 2010, Trần Quốc Vinh giành HCB nội dung carom 3 băng tại ĐHTDTT toàn quốc lần VI (đổi tên thành ĐHTT toàn quốc từ năm 2022) sau khi vượt qua cơ thủ kỳ cựu Lý Thế Vinh - VĐV đầu tiên giành HCV Billiards cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games. Tiếp đó, Quốc Vinh giành HCĐ Giải các tay cơ xuất sắc Việt Nam 2012, HCĐ ĐHTDTT toàn quốc 2014 và HCB đồng đội Giải vô địch Quốc gia năm 2015.

Đến năm 2017, Quốc Vinh vượt qua vòng đấu thứ ba tại World Cup, đánh bại 5 cơ thủ mạnh đến từ Hàn Quốc. Tại Mỹ, anh lọt vào tốp 20 giải Verhoeven Open ở New York và tốp 10 giải California Open. Đặc biệt, tại California Open, Quốc Vinh thực hiện series 17 điểm và được trao giải tay cơ xuất sắc.

Sau kỳ ĐHTT toàn quốc năm 2022 không đạt thành tích như kỳ vọng, Quốc Vinh trở lại ấn tượng vào năm 2025 với vị trí đứng đầu Giải vô địch tay cơ xuất sắc tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Mới đây, tại giải AK Phúc Thịnh Đà Nẵng mở rộng 2026, cơ thủ xứ Huế đã đánh bại Bao Phương Vinh - nhà vô địch thế giới năm 2023 với tỷ số 30 - 15 chỉ sau 11 lượt cơ ở trận tứ kết trước khi giành HCĐ chung cuộc.

Chiến thắng trước Bao Phương Vinh cho thấy khả năng cạnh tranh của Quốc Vinh trước những đối thủ hàng đầu, đồng thời là cơ sở để Billiards Huế đặt mục tiêu tranh chấp huy chương tại Đại hội năm nay.

Chờ sự đồng hành

Billiards Huế hiện phát triển 100% bằng nguồn lực xã hội hóa. Từ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tập luyện đến kinh phí di chuyển, ăn ở khi tham gia các giải đấu, tất cả đều do Quốc Vinh và các thành viên CLB Đệ Nhất tự lo liệu.

Tại ĐHTT toàn quốc lần này, Quốc Vinh còn đầu tư kinh phí để “chiêu mộ” Lê Minh Đức - một tay cơ xuất sắc của Huế và Tống Hồ Quốc Dũng - cựu tuyển thủ Quốc gia, hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh để thành lập đội Billiards TP. Huế dự tranh 2 nội dung carom 3 băng và carom 1 băng.

“Hơn 20 năm qua, việc duy trì và phát triển phong trào Billiards chủ yếu dựa vào niềm đam mê, sự nỗ lực của cá nhân và chung sức của các thành viên CLB. Đây là hoạt động xã hội hóa, nhưng nếu có một phần hỗ trợ từ chính quyền và ngành thể thao, đó không chỉ là chia sẻ mà còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp của CLB Đệ Nhất cho thể thao Huế, cơ thủ Trần Quốc Vinh chia sẻ.

Theo ông Bùi Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Billiards có thể nhận được hỗ trợ kinh phí khi tham gia các giải quốc gia, ĐHTT toàn quốc nhưng phải chủ động đề xuất từ sớm. “Cụ thể, nếu tham gia ĐHTT toàn quốc lần X - 2026 thì phải làm đề xuất từ tháng 9/2025. Từ đó, các bộ phận liên quan mới có thời gian, cơ sở tham mưu cấp trên để bố trí, phân bổ kinh phí”, ông Dũng cho hay.

Cũng theo ông Bùi Thanh Dũng, Kế hoạch 259/KH-UBND của UBND thành phố về phát triển TTTTC giai đoạn 2026 - 2030 không xếp Billiards vào 3 nhóm môn tập trung đầu tư trọng điểm mà thuộc nhóm tiếp tục phát triển theo hướng xã hội hóa. Giai đoạn này, Billiards chưa thuộc diện ưu tiên phân bổ nguồn lực ngân sách. Đây là khó khăn cần tính đến khi đặt vấn đề xây dựng bộ môn trong hệ thống TTTTC của thành phố.

Việc thành lập bộ môn còn phải căn cứ vào lực lượng, thành tích, tiềm năng phát triển và khả năng đáp ứng các chỉ tiêu chuyên môn theo lộ trình cụ thể. Ngoài ra, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí duy trì hoạt động cũng là những điều phải tính đến.

“Vì vậy, để Billiards tiến tới một vị trí chính thức trong hệ thống TTTTC của thành phố, trước mắt cần tiếp tục củng cố phong trào, xây dựng lực lượng VĐV chất lượng, từng bước khẳng định thành tích ở các đấu trường đẳng cấp. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để ngành thể thao xem xét, đánh giá và đề xuất hướng phát triển phù hợp trong thời gian tới”, ông Bùi Thanh Dũng nói.