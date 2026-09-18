Trần Quán Hy bước tiếp sau 18 năm rời showbiz

Sau 18 năm kể từ ngày tuyên bố rời ngành giải trí Hong Kong (Trung Quốc), Trần Quán Hy đang chuẩn bị cho một dấu mốc mới trong sự nghiệp. Ở tuổi 46, nam diễn viên xác nhận sẽ trở lại trường quay và có mặt tại Malaysia để thực hiện một dự án điện ảnh.

Thông tin được Trần Quán Hy chia sẻ trong một buổi livestream của thương hiệu thời trang cá nhân. Đáng chú ý, mái tóc dài cùng bộ râu mà anh đang để không đơn thuần là thay đổi diện mạo. Nam diễn viên cho biết đây là tạo hình phục vụ cho vai diễn sắp tới.

Việc Trần Quán Hy đóng phim trở lại sau thời gian dài khiến chính anh cũng có những cảm xúc đặc biệt. Nam diễn viên thừa nhận vừa háo hức vừa hồi hộp khi chuẩn bị quay lại môi trường làm phim. Với Trần Quán Hy, lần tái xuất này được xem là một bước chuyển đáng chú ý sau nhiều năm tập trung cho những hoạt động khác.

Ngoại hình Trần Quán Hy bị chê khi dự sự kiện cùng Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: Xinhua

Theo truyền thông Hoa ngữ, dự án được nhắc đến có tên Thần Mã Miếu, do đạo diễn Ngô Bồi Cát thực hiện và đang được ghi hình tại Penang, Malaysia. Huỳnh Thu Sinh đã được xác nhận góp mặt trong tác phẩm, trong khi danh tính một nam diễn viên quan trọng từng được giữ kín.

Từ những thông tin mà Trần Quán Hy tiết lộ về kế hoạch sang Malaysia, một số nguồn tin giải trí cho rằng anh có thể chính là diễn viên được nhắc đến. Dù vậy, phía đoàn phim hiện chưa công bố chính thức vai diễn của Trần Quán Hy, vì thế thông tin về nhân vật của anh vẫn cần chờ xác nhận.

Sự trở lại của Trần Quán Hy cũng đưa khán giả trở về với một trong những bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên. Năm 2008, sau khi những hình ảnh riêng tư bị phát tán trái phép trên mạng, anh công khai xin lỗi và tuyên bố rời ngành giải trí Hong Kong.

Quyết định khi đó ảnh hưởng đáng kể đến con đường nghệ thuật của Trần Quán Hy. Một số hợp đồng thương mại bị chấm dứt hoặc rút lại, trong khi cơ hội xuất hiện trên màn ảnh cũng giảm mạnh. Sau biến cố, anh vẫn duy trì một số hoạt động nghệ thuật nhưng không còn xuất hiện thường xuyên trong các dự án điện ảnh.

Tác phẩm gần nhất có sự tham gia của Trần Quán Hy tính đến nay là Mở cánh cửa bầu trời, ra mắt năm 2016. Sau đó, anh dành nhiều thời gian hơn cho lĩnh vực thời trang và cuộc sống gia đình.

Năm 2023, Trần Quán Hy từng nhìn lại chặng đường sau biến cố năm 2008 và cho biết có người từng nghĩ sự nghiệp của anh đã khép lại từ thời điểm đó. Tuy nhiên, nam diễn viên khẳng định tình yêu dành cho điện ảnh vẫn còn. Anh từng tham gia thử vai tại Hollywood nhưng chưa tìm được nhân vật phù hợp.

Ngoại hình Trần Quán Hy thời trẻ.

Ở hiện tại, Trần Quán Hy 46 tuổi đang đứng trước một chương mới trong hành trình nghệ thuật. Nếu thông tin về dự án tại Malaysia được đoàn phim xác nhận, lần trở lại này sẽ đánh dấu khoảng thời gian dài nhất nam diễn viên vắng bóng khỏi màn ảnh kể từ khi tuyên bố rời showbiz.

Bên cạnh sự nghiệp, diện mạo hiện tại của Trần Quán Hy cũng nhận được nhiều bình luận. Một số khán giả nhận xét anh có nhiều thay đổi so với thời trẻ và đặt cạnh hình ảnh của Huỳnh Hiểu Minh. Trước những nhận xét về ngoại hình, nam diễn viên từng đáp rằng: “Đẹp trai là một thái độ, không phải ngoại hình”.

Với Trần Quán Hy sau 18 năm, việc trở lại trường quay không chỉ là một thông tin mới trong sự nghiệp mà còn mở ra khả năng anh tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, vai diễn và thông tin chính thức về dự án mới vẫn cần được phía đoàn phim công bố.