Trận PSG – Lyon nguy cơ hoãn vì bất ổn an ninh tại Pháp

Theo các nguồn tin của Pháp, Sở Cảnh sát Paris đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Chuyên nghiệp Pháp (LFP) điều chỉnh lịch thi đấu của trận PSG gặp Lyon, dự kiến diễn ra tại thủ đô Paris vào Chủ nhật.

Tờ L'Équipe cho biết cuộc đối đầu này có thể được chuyển sang thứ Hai, nhưng đến nay chưa có quyết định chính thức nào được công bố.

Ảnh: AP/Christophe Ena

Lo ngại an ninh gia tăng sau khi Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu hôm thứ Ba thông báo giới chức sẽ triển khai chiến dịch bảo đảm an ninh với quy mô lớn nhằm ứng phó với các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra vào thứ Bảy.

Theo kế hoạch, lực lượng an ninh sẽ được tăng cường, với sự hỗ trợ của quân đội, trong bối cảnh các vụ bạo loạn và cướp phá đã xảy ra tại Paris cùng nhiều thành phố khác của Pháp vào ngày 17/10.

Trận PSG – Lyon là một trong những sự kiện thể thao đáng chú ý dự kiến diễn ra tại khu vực thủ đô Paris vào cuối tuần này.

Những diễn biến phức tạp về an ninh khiến nhà chức trách phải cân nhắc các phương án nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, cầu thủ và khán giả.

Trong khi đó, một trận đấu khác tại Ligue 1 cũng đã được điều chỉnh lịch thi đấu. Theo thông báo của LFP hôm thứ Tư, cuộc đối đầu giữa Toulouse và Troyes trên sân nhà của Toulouse được chuyển từ thứ Bảy sang Chủ nhật theo đề nghị của chính quyền địa phương.

Hiện người hâm mộ đang chờ thông báo chính thức về lịch thi đấu mới của trận PSG – Lyon. Nếu được xác nhận, việc thay đổi thời gian tổ chức sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch thi đấu của hai đội cũng như công tác tổ chức tại Paris.