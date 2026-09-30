Trần Phi Sơn từ giã sân chơi chuyên nghiệp

Trần Phi Sơn bất ngờ xin thanh lý hợp đồng sớm với CLB H. Hà Tĩnh.

Đầu tháng 9-2026, Phi Sơn chính thức tái hợp đội bóng núi Hồng sau thời gian thử việc và đạt thỏa thuận thi đấu tại V.League. Mặc dù rất nỗ lực để cùng với H. Hà Tĩnh khởi đầu mùa giải mới, nhưng gánh nặng tuổi tác đã khiến Phi Sơn không còn đáp ứng được yêu cầu của HLV Phan Như Thuật.

Trưởng thành từ lò SLNA và nổi danh với biệt danh "Ronaldo xứ Nghệ", Phi Sơn từng có hơn 4 mùa giải gắn bó với H. Hà Tĩnh, ra sân 51 trận và ghi 5 bàn thắng trước khi phiêu dạt sang CLB Bình Phước/Đồng Nai.