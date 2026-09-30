Trần Phi Sơn từ giã sân chơi chuyên nghiệp
Tiền vệ Trần Phi Sơn đã bất ngờ xin thanh lý hợp đồng sớm và giải nghệ ngay sau khi chặng đầu V.League 2026/27 khép lại. Lý do được nêu là nền tảng thể lực của cựu đội trưởng H. Hà Tĩnh không còn bảo đảm cho môi trường bóng đá đỉnh cao ở tuổi 34.
Đầu tháng 9-2026, Phi Sơn chính thức tái hợp đội bóng núi Hồng sau thời gian thử việc và đạt thỏa thuận thi đấu tại V.League. Mặc dù rất nỗ lực để cùng với H. Hà Tĩnh khởi đầu mùa giải mới, nhưng gánh nặng tuổi tác đã khiến Phi Sơn không còn đáp ứng được yêu cầu của HLV Phan Như Thuật.
Trưởng thành từ lò SLNA và nổi danh với biệt danh "Ronaldo xứ Nghệ", Phi Sơn từng có hơn 4 mùa giải gắn bó với H. Hà Tĩnh, ra sân 51 trận và ghi 5 bàn thắng trước khi phiêu dạt sang CLB Bình Phước/Đồng Nai.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tran-phi-son-tu-gia-san-choi-chuyen-nghiep-post358677.html